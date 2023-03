Poljska in Slovaška gradita koalicijo voljnih

V nadaljevanju preberite:

Poljska in Slovaška bosta kot prvi zahodni državi Ukrajini v kratkem dostavili vojaška letala, in sicer sovjetske lovce mig-29, so ob koncu tedna napovedali predstavniki poljskih ter slovaških oblasti. S to odločitvijo bosta državi poskusili prepričati druge zaveznike Kijeva, da storijo enako. »S pošiljanjem teh letal, tako kot v primeru tankov leopard, poskušamo vzpostaviti koalicijo voljnih, saj se čutimo odgovorne za našo skupno varnost in upamo, da bodo tudi drugi delili to mnenje,« je med obiskom v Ljubljani v pogovoru za Delo pojasnil poljski minister za evropske zadeve Szymon Szynkowski vel Sęk.