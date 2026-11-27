Poljski mejni policisti so danes opravili nenavadno nalogo. Na meji s Kaliningradom so ruskim mejnim organom vrnili psa, ki sta vstopila na Poljsko iz te ruske eksklave. Po navedbah poljskih oblasti sta mešančka zašla čez mejo na poljsko stran, poroča STA.

Poljski mejni stražarji so na mejnem prehodu Grzechotki na severu države ruskim mejnim organom uradno predali dva srednje velika mešančka, ki sta pobegnila od doma. Kot je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal načelnik občine Braniewo, Jakub Bornus, so ju pred dvema tednoma opazili, kako tavata v bližini mejnega prehoda, zato so ju prevzele pristojne službe za živali.

»Na družbenih omrežjih smo takoj objavili sporočilo, da iščemo lastnike ali nekoga, ki bi poskrbel zanju, vendar se ni nihče odzval,« je pojasnil. Med pregledom je veterinar ugotovil, da imata mešančka, sicer prijazna in krotka psa, vstavljena čipa, ki sta bila registrirana v Rusiji.

O tem so obvestili mejno stražo, ki je nato pripravila srečanje na meji za vrnitev psa lastnikom, kljub prošnjam nekaterih lokalnih ljubiteljev živali, da bi psa obdržali. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica poljske mejne straže Miroslawa Aleksandrowicz, postopek vračanja živali, ki so zašle čez mejo, ureja mednarodni sporazumom med Poljsko in Rusijo.

To sicer ni prvič, da so v občini Braniewo ruski strani predali živali. V preteklosti so poljski mejni stražarji Rusom vrnili konja, pred leti pa celo čredo krav.