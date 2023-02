Poljska naklonjena pošiljanju bojnih letal Ukrajini

Poljska je pripravljena Ukrajini poslati bojna letala F-16, če bo to skupna odločitev članic Nata, je v sredinem intervjuju za nemški tabloid Bild pojasnil poljski premier Mateusz Morawiecki. Pri tem je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell dejal, da ne bo presenečen, če bodo določene države EU sprejele takšno odločitev.

Morawiecki je opozoril, da je situacija v Ukrajini izredno resna, zato morajo biti morebitne pošiljke bojnih letal koordinirane. Po njegovih besedah pomoč Ukrajini s težkim orožjem terja »strateško razpravo za celoten Nato«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem je opozoril, da je Nemčija »izgubila velik del zaupanja« predvsem srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav, saj naj bi po njegovih ocenah prepočasi namenjala pomoč Ukrajini. Nemčija ima potencial in gospodarsko ter diplomatsko moč, da močno okrepi podporo Ukrajini, je še dejal Morawiecki.

Borrell pa je novinarjem pojasnil, da so bile sprva kontroverzne tudi pošiljke tankov, a so se sčasoma številne države odločile za to možnost. Vsako odločitev o pošiljki orožja pa so spremljala tudi opozorila Kremlja o dodatni eskalaciji konflikta, je po navedbah nemške tiskovne agencije DPA dejal Borrell.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU pa ni želel komentirati vprašanj o njegovi podpori takšni vojaški pomoči Ukrajini. Poudaril je le, da je njegovo delo poiskati soglasje, eden najboljših načinov za to pa je izogibanje stališčem, ki bi ga lahko ogrozili.