Poljska omejila zračni promet na vzhodu države, Tusk svari pred rusko propagando

Poljska je po vdoru domnevno ruskih dronov v njen zračni prostor omejila zračni promet na vzhodu države, je sporočila poljska agencija za nadzor zračnega prometa. Zaradi incidenta je Varšava zahtevala sklic izrednega zasedanja varnostnega sveta ZN, premier Donald Tusk je medtem državljane opozoril pred širjenjem ruske propagande.

Zračni promet bo ob meji z Belorusijo in Ukrajino z redkimi izjemami do 9. decembra zaprt za civilne lete, poročata poljska tiskovna agencija PAP in francoska AFP.

Z zunanjega ministrstva v Varšavi so ob tem na omrežju X sporočili, da je Poljska zahtevala izredno zasedanje varnostnega sveta ZN. Kdaj naj bi to potekalo, niso navedli.

Širjenje ruske propagande in dezinformacij v trenutni situaciji je dejanje, ki škoduje poljski državi in neposredno ogroža varnost domovine in njenih državljanov, je na omrežju X izjavil Tusk. FOTO: AFP

Poljska vojska je s pomočjo zaveznic v noči na sredo sestrelila več dronov, ki so v poljski zračni prostor prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. Številni menijo, da vdor ni bil naključen in da je šlo za rusko provokacijo. Moskva je obtožbe zavrnila in Poljsko obtožila širjenja mitov s ciljem eskalacije vojne v Ukrajini.

Poljski premier Tusk je državljane danes opozoril, naj ne nasedajo dezinformacijskim kampanjam Moskve in ne širijo ruske propagande. »Širjenje ruske propagande in dezinformacij v trenutni situaciji je dejanje, ki škoduje poljski državi in neposredno ogroža varnost domovine in njenih državljanov,« je izjavil na omrežju X.

V nekoliko poznejši objavi se je poljskim in zavezniškim pilotom zahvalil za posredovanje, pri čemer jih je označil za poljske junake.