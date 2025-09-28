Lavrov: Rusija ne išče vojne, a ob agresiji obljublja povračilo

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na sobotnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov obtožil Zahod, da hujska k vojni. Poudaril je, da Moskva ne načrtuje spopada z Natom ali Evropsko unijo, a hkrati opozoril, da bo Rusija na morebitno agresijo odgovorila ostro in odločno, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Rusijo skorajda obtožujejo, da pripravlja napad na Severnoatlantsko zavezništvo in države Evropske unije. Rusija nikoli ni imela in nima takšnih namenov. Vendar bo vsak napad na mojo državo naletel na odločen odgovor,« je dejal Lavrov po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

Po njegovih besedah nekateri politiki v Natu in EU vojno proti Rusiji opisujejo kot neizogibno ter celo »odkrito razpravljajo o pripravah na napade na Kaliningrad in druge ruske regije«. V minulih dneh sta Poljska in Estonija Moskvo obtožili več kršitev zračnega prostora, kar je Lavrov označil za provokacijo.

Kasneje je Lavrov novinarjem dejal, da bi vsaka država, ki bi sestrelila objekte v ruskem zračnem prostoru, to dejanje »zelo obžalovala«. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Lavrov: Zahod je odgovoren za vojno

Ruski minister je ponovil stališče Kremlja, da je Zahod odgovoren za vojno v Ukrajini, ki jo je Moskva sprožila februarja 2022. Dodal je, da je evroatlantski varnostni sistem, utemeljen na Natu, EU in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), »zastarel« ter izključil možnost vrnitve k nekdanjemu evropskemu varnostnemu modelu tudi po morebitnem koncu spopadov.

Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na novinarski konferenci v Kijevu ocenil, da ruski predsednik Vladimir Putin preizkuša sposobnost Evrope za odziv na njegove napade ter si prizadeva razširiti konflikt iz Ukrajine še na druge evropske države. Po njegovih besedah je Putin ugotovil, da evropske države še niso sposobne zaščititi svojega zračnega prostora pred ruskimi brezpilotnimi letali.

Zelenski je na omrežju X zapisal, da je Ukrajina v zadnjih dneh prestregla 92 dronov, ki so bili usmerjeni proti Poljski. Ob tem je opozoril, da bi lahko bila »naslednja Italija«, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa

Ruski napadi v Ukrajini so bili ponoči usmerjeni na stanovanjska območja, v njih pa je bilo ranjenih najmanj devet ljudi,. FOTO: Reuters

Po ruskih napadih v Ukrajini Poljska v stanju visoke pripravljenosti

Rusija je ponoči na Ukrajino izstrelila več sto dronov in raket, pri čemer je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, so davi sporočile oblasti v Kijevu. Poljska je v odgovor na ruske napade v Ukrajini v zrak poslala vojaška letala, njeni sistemi zračne obrambe pa so v stanju visoke pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljske oborožene sile so na omrežju X sporočile, da so v odgovor na ruske napade v Ukrajini aktivirali vojaška letala v svojem zračnem prostoru, sisteme zračne obrambe na kopnem pa so dali v stanje visoke pripravljenosti.

Ti ukrepi so preventivni, z njimi želijo zavarovati poljski zračni prostor ter zaščititi državljane, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, so še pojasnili v poljski vojski.

Ruski napadi v Ukrajini so bili ponoči usmerjeni na stanovanjska območja, v njih pa je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, je danes na omrežju X sporočil zunanji minister Andrij Sibiha.