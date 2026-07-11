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    Svet

    Poljska se spominja žrtev ukrajinskih pobojev v drugi svetovni vojni

    Po ocenah so Ukrajinci na ozemljih pod nacistično okupacijo, ki so danes del Ukrajine, sistematično pobili več kot 100.000 Poljakov, večinoma civilistov.
    Volodimirja Zelenskega in poljskega premierja Donaldna Tuska druži naprotovanje Rusiji in prijateljstvo z ZDA, Poljaki pa niso zadovoljni z obujanjem fašizma pri sosedih. FOTO: Reuters
    Galerija
    Volodimirja Zelenskega in poljskega premierja Donaldna Tuska druži naprotovanje Rusiji in prijateljstvo z ZDA, Poljaki pa niso zadovoljni z obujanjem fašizma pri sosedih. FOTO: Reuters
    STA, R. I.
    11. 7. 2026 | 18:18
    11. 7. 2026 | 18:41
    2:51
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    Na Poljskem danes obeležujejo dan spomina na žrtve pobojev, ki so jih med drugo svetovno vojno na vzhodnih obmejnih območjih tedanje Poljske storili pripadniki Ukrajinske uporniške vojske (UPA). Poljski predsednik Karol Nawrocki je poudaril pomen ohranjanja spomina na žrtve.

    Poljska 11. julija obeležuje državni »dan spomina na žrtve genocida«, ki so ga med drugo svetovno vojno nad poljskimi civilisti zagrešili pripadniki Ukrajinske uporniške vojske (UPA). Pokoli so dosegli vrhunec na t. i. krvavo nedeljo, 11. julija 1943, ko je bilo napadenih okoli sto poljskih vasi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Poljski predsednik Nawrocki je danes položil venec pri spomenikih umorjenim poljskim civilistom v spominskem kompleksu v kraju Radruz na jugovzhodu Poljske.

    Poudaril je, da bo ohranjanje spomina na te zgodovinske dogodke prispevalo k razmisleku o skupni prihodnosti. »Ne bomo pozabili 120.000 Poljakov, civilistov in otrok, ki so jih brutalno umorili ukrajinski nacionalisti,« je dejal po poročanju poljske tiskovne agencije PAP.

    Poljski predsednik Karol Nawrocki je ukrajinskemu predsedniku  Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje. FOTO: Reuters
    Poljski predsednik Karol Nawrocki je ukrajinskemu predsedniku  Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje. FOTO: Reuters

    Poljski premier Donald Tusk pa je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril, da morata spomin in resnica pomagati graditi boljšo prihodnost brez sovraštva in prezira. Napovedal je tudi postavitev novega spomenika civilnim žrtvam pobojev.

    Napeti odnosi

    Dejstvo, da so storilci teh pobojev v Ukrajini še danes čaščeni kot junaki, ker so se pozneje borili proti Sovjetski zvezi, že več tednov ponovno povzroča napetosti med državama. Nawrocki je junija ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, ker je slednji vojaško enoto poimenoval po UPA, poroča dpa.

    Po ocenah poljskih zgodovinarjev so Ukrajinci med letoma 1943 in 1945 na ozemljih pod nacistično okupacijo, ki so danes del Ukrajine, sistematično pobili več kot 100.000 Poljakov, večinoma civilistov.

    Ocene o številu Ukrajincev, ubitih v povračilnih napadih Poljakov, se razlikujejo. Poljska stran ocenjuje, da jih je bilo med 10.000 in 12.000, ukrajinska pa trdi, da jih bilo med 15.000 in 30.000, navaja PAP.

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