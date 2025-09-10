  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Poljska sestrelila več dronov, vojska: »Gre za dejanje agresije«

    Po poročilih o dronih so v državi zaprli štiri letališča, vključno z glavnim letališčem v Varšavi Chopin, zdaj so že odprta.
    Na prizorišču je premier Donald Tusk, v državi so zaprli štiri letališča. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Galerija
    Na prizorišču je premier Donald Tusk, v državi so zaprli štiri letališča. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    STA
    10. 9. 2025 | 07:34
    10. 9. 2025 | 09:46
    4:01
    A+A-

    Poljska je danes v svojem zračnem prostoru sestrelila več dronov, ki so nad njeno ozemlje prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. V operaciji so poleg poljskih sodelovala tudi letala zavezniških sil. Po podatkih poljske vojske so zaznali približno ducat dronov. Na prizorišču je premier Donald Tusk, v državi so zgodaj zjutraj zaprli štiri letališča, po poročanju britanskega Guardiana so zdaj že odprta.

    »Letala so uporabila orožje proti sovražnim objektom,« je na družbenih omrežjih sporočil poljski obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz in dodal, da so v stalnem stiku s poveljstvom zveze Nato.

    Poveljstvo poljske vojske je kršitev zračnega prostora označilo za dejanje brez primere. »Gre za dejanje agresije, ki je ustvarilo resnično grožnjo za varnost naših državljanov,« je sporočilo.

    Operacijsko poveljstvo poljske vojske je pred tem poročalo o večkratni kršitvi zračnega prostora z droni, kar se je zgodilo med ruskim napadom na Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije. Odzvala so se tako poljska letala kot letala zveze Nato, so navedli in pojasnili, da poskušajo nekatere tarče identificirati in nevtralizirati, obenem pa locirati tiste, ki so jih sestrelili. Skupno so po podatkih vojske zaznali okoli ducat dronov.

    Da poteka operacija v zvezi s kršitvami poljskega zračnega prostora, je potrdil tudi premier Tusk, ki je prav tako navedel, da so proti objektom uporabili orožje. Medtem je že prispel na prizorišče operacij. Pozneje je sporočil, da je o incidentu obvestil generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja in da je z njim v stalnem stiku. Sklical je tudi izredno sejo vlade, medtem ko bo predsednik države Karol Nawrocki vodil sestanek sveta za nacionalno varnost, poroča britanski BBC.

    image_alt
    Whitaker za Delo: Dnevi uživanja mirovnih dividend v Evropi so minili

    »Varnost naše domovine je naša najvišja prioriteta in zahteva tesno sodelovanje,« je pri tem na omrežju X objavil Nawrocki, ki je med torkovim obiskom na Finskem dejal, da ne verjame v dobre namene ruskega predsednika Vladimirja Putina, in dodal, da je ta poleg Ukrajine pripravljen napasti tudi druge države.

    Po poročilih o brezpilotnikih so glede na podatke ameriške agencije za letalstvo v državi zaprli štiri letališča, vključno z glavnim letališčem v Varšavi Chopin. Zračni prostor nad Poljsko je bil zaprt. 

    Prebivalce treh regij ob meji z Ukrajino, vključno s pokrajino Mazowieckie, v kateri leži Varšava, so oblasti pozvale, naj se zadržujejo doma.

    Ruski droni in rakete so v zračne prostore držav članic Nata, vključno s Poljsko, od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 vstopili že večkrat. Poljska je v preteklosti zaradi tega že aktivirala svoja letala, še nikoli pa jih ni poskusila sestreliti. Kot navaja BBC, je to prvič od začetka vojne v Ukrajini, da je članica Nata v svojem zračnem prostoru neposredno ukrepala proti ruskim zmogljivostim.

    Ukrajinski predsednik je ostro obsodil vstop ruskih dronov na poljsko ozemlje. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Ukrajinski predsednik je ostro obsodil vstop ruskih dronov na poljsko ozemlje. FOTO: Ludovic Marin/AFP

    Dogodek so že obsodile nekatere nordijske in baltske države ter ob tem izrazile zaskrbljenost, oglasil pa se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je vstop ruskih dronov na poljsko ozemlje označil za nevaren precedens za Evropo. Poudaril je, da mora Rusija občutiti posledice, ter pozval k novim sankcijam. Po njegovih navedbah je Rusija ponoči napadla petnajst regij po državi s 415 različnimi brezpilotniki ter več kot 40 vodenimi in balističnimi raketami.

    Sorodni članki

    VideoWall
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Rusi lahko pričakujejo nove ukrajinske zaledne napade

    Washington obljublja nove izstrelke dolgega dometa. So napadi na rusko energetsko infrastrukturo učinkoviti?
    Boris Čibej 1. 9. 2025 | 16:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Valerij Zalužni

    Je bivši general in trenutni veleposlanik morebitni bodoči predsednik Ukrajine?

    Po februarskem pogovoru v Beli hiši je J. D. Vance stopil v stik z nekdanjim ukrajinskim generalom. Kaj želi od njega?
    26. 8. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Intervju s Petrom Bešto

    Ukrajinski veleposlanik: Sporočila z Aljaske je treba preizkusiti

    Jasna varnostna jamstva za Ukrajino bi morala biti pogoj za srečanje med Zelenskim in Putinom, verjame Petro Bešta.
    Jure Kosec 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniPoljskadroni

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Evropski parlament

         V živo: Ursula von der Leyen predlaga več sankcij proti Izraelu

    Podpora Ukrajini v boju z rusko agresijo, evropska obramba in konkurenčnost evropskega gospodarstva so med glavnimi temami.
    Peter Žerjavič 10. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Umetnost Padove

    Pohajanje po Padovi: s trga na trgec

    Mesto je znano po freskah, ki so vpisane tudi na Unescov seznam kulturne dediščine.
    Milan Ilić 10. 9. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Festival Maribor

    Letošnja festivalska tema je čas

    Na Festivalu Maribor tudi tokrat pod umetniškim vodstvom Mateta Bekavca neortodoksni program in številni izjemni gostujoči glasbeniki.
    Peter Rak 10. 9. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Selektor bienala v LGM

    Igor Tretinjak: Občinstvo je treba voditi v neznano

    Klasično lutkarstvo je pokazalo svežino, v sodobnem so minili časi, ko je bil eksperiment sam sebi namen, pravi selektor 13. bienala lutkovnih ustvarjalcev.
    Nina Gostiša 10. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad v Dohi

    Trump nezadovoljen z Netanjahujem, obvestilo je prišlo prepozno

    »Hočemo vrnitev talcev, a nismo navdušeni nad tem, kako je to danes potekalo,« je ameriški predsednik dejal novinarjem in za danes napovedal daljšo izjavo.
    10. 9. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Festival Maribor

    Letošnja festivalska tema je čas

    Na Festivalu Maribor tudi tokrat pod umetniškim vodstvom Mateta Bekavca neortodoksni program in številni izjemni gostujoči glasbeniki.
    Peter Rak 10. 9. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Selektor bienala v LGM

    Igor Tretinjak: Občinstvo je treba voditi v neznano

    Klasično lutkarstvo je pokazalo svežino, v sodobnem so minili časi, ko je bil eksperiment sam sebi namen, pravi selektor 13. bienala lutkovnih ustvarjalcev.
    Nina Gostiša 10. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad v Dohi

    Trump nezadovoljen z Netanjahujem, obvestilo je prišlo prepozno

    »Hočemo vrnitev talcev, a nismo navdušeni nad tem, kako je to danes potekalo,« je ameriški predsednik dejal novinarjem in za danes napovedal daljšo izjavo.
    10. 9. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo