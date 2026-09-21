Poljska želi 15.000 ameriških vojakov

Poljska želi na svojem ozemlju gostiti skupno 15.000 ameriških vojakov, je danes dejal namestnik poljskega obrambnega ministra Stanislaw Wziatek. Kontingent bi med drugim vključeval tudi med 3500 in 5000 vojakov, ki bi bili nameščeni stalno. Njegova vzpostavitev bi potekala postopoma do leta 2039, je povedal Wziatek.

Wziatek je v pogovoru za poljsko radijsko postajo RFM FM potrdil, da je cilj na Poljskem gostiti 15.000 ameriških vojakov. To bi vključevalo približno 10.000 vojakov, nameščenih na rotacijski osnovi, in od 3500 do 5000 vojakov, ki bi bili nameščeni stalno.

Po njegovih besedah bi se predvidene ameriške sile »postopoma povečevale« do leta 2039, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poljska trenutno gosti med 6500 in 7000 ameriških vojakov, ki se izmenjujejo.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek na svojem družbenem omrežju objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem.

Trump je napredek pripisal dvostranskemu sodelovanju s poljskim predsednikom Karolom Nawrockim in dejal, da bo lokacija oporišča »razkrita zelo kmalu«.

Odpiranje vojaškega oporišča na Poljskem je v nasprotju s trendom Trumpove vlade, ki želi vojsko in sredstva preusmeriti iz Evrope - na primer Nemčije - v druge dele sveta, med drugim v Latinsko Ameriko.

Varšava si prizadeva za večjo prisotnost ZDA med drugim zaradi Rusije, ki je sredi vojne z Ukrajino. Poljski premier Donald Tusk je prejšnji teden opozoril na hibridne ruske grožnje, vključno z napadi z droni in raketami, usmerjene proti zaveznicam Ukrajine.

Poljska, članica EU in Nata, ki leži na vzhodnem krilu zavezništva, je Rusijo od začetka invazije na Ukrajino leta 2022 že večkrat obtožila sabotaž.

Poljska je ena od članic Nata z najvišjimi relativnimi izdatki za obrambo, saj za to porabi skoraj pet odstotkov svojega bruto domačega proizvoda (BDP).