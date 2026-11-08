Kdo je 24-letnik, ki je streljal po Krakovu? Preiskovalci odkrili ozadje

24-letnik, ki je v soboto v središču Krakova ubil šest ljudi in ranil najmanj 17, je imel dovoljenje za posedovanje orožja in je bil član strelskega kluba. Poljske oblasti pravijo, da je bil pod vplivom skrajno desničarske ideologije. V njegovem domu so našli tri mrtve družinske člane.

Poljska poskuša razjasniti okoliščine enega najhujših strelskih napadov v novejši zgodovini države. 24-letni Poljak je v soboto popoldne na glavnem trgu v Krakovu z avtomobilom zapeljal med množico in začel streljati na mimoidoče. Ubil je šest ljudi, najmanj 17 jih je ranil. Policisti so ga po strelskem obračunu ranili in aretirali. Med poškodovanimi sta tudi dva policista, eden od njiju je bil v zelo resnem stanju.

Osumljenec je bil oblečen v vojaška oziroma taktična oblačila, nosil je čelado in neprebojni jopič. Po navedbah poljske policije je uporabil civilno različico polavtomatske puške AR-15. V avtomobilu so preiskovalci našli še več kosov strelnega orožja, strelivo in vojaško opremo. Čeprav je bil njegov videz podoben vojaškemu, ni bil pripadnik poljske vojske, je pojasnil obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Imel je dovoljenje za orožje in treniral v strelskem klubu

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Krakow, Poland. This policeman is a hero. Wounded, he still took down the terrorist and saved many lives. We pray he is okay. Hero. https://t.co/VJQ99EgUIb — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 7, 2026

{/twitter}Poljski mediji so osumljenca neuradno identificirali kot Michała O., 24-letnega prebivalca mesta Ostrowiec Świętokrzyski. Policija njegovega polnega imena ni uradno objavila. Po dosedanjih ugotovitvah ni bil kaznovan in pred napadom ni bil znan policiji.

Po poročanju poljskega portala Wirtualna Polska je imel dovoljenje za posedovanje orožja za športne namene, nanj pa sta bili registrirani dve strelni orožji. Bil je član strelskega kluba Świt v Starachowicah, v katerem je bil član tudi njegov oče.

Prav družinsko ozadje je zdaj predmet posebnega preverjanja. Po ugotovitvah portala Onet je imel njegov 52-letni oče dovoljenje za posedovanje 11 kosov strelnega orožja. Tudi avtomobil, s katerim se je osumljenec pripeljal na glavni trg v Krakovu, je bil registriran na očeta. Policija še ugotavlja, ali je napadalec uporabil orožje, registrirano nase, očetovo orožje ali orožje iz drugega vira.

Poljski zakon sicer prepoveduje izdajanje dovoljenj za avtomatsko orožje, ki lahko strelja rafalno. Športna dovoljenja zajemajo polavtomatsko orožje, pri katerem je za vsak strel potreben ponoven pritisk na sprožilec. Preiskovalci in balistični izvedenci zato preverjajo, ali je bila puška, uporabljena v napadu, morebiti predelana. Za zdaj ni potrjeno, da bi bilo orožje nezakonito spremenjeno.

Oblasti govorijo o skrajno desničarskih prepričanjih

Poljski notranji minister Marcin Kierwiński je po napadu dejal, da prve ugotovitve kažejo na vpliv skrajno desničarske ideologije. »Vse kaže na to, da je bil napadalec pod vplivom skrajno desničarske ideologije,« je povedal. Dodal je, da je imel zelo radikalna in ultranacionalistična prepričanja.

Poljski mediji so objavili tudi navedbe nekdanjega sošolca, po katerih naj bi osumljenec že v preteklosti izražal željo, da bi postal terorist. Gre za pričevanje, ki ga preiskovalci še niso neodvisno potrdili. Policija preverja njegovo spletno aktivnost, morebitne stike z ekstremističnimi skupinami in okoliščine priprave napada.

FOTO: Reuters

Oblasti za zdaj niso potrdile, da bi bil član katere od organiziranih skrajno desničarskih skupin. Prav tako še niso dokončno pojasnile, ali je bil ideološki ekstremizem neposredni motiv za napad.

Preiskava se je razširila tudi na osumljenčevo prebivališče v Ostrowiecu Świętokrzyskem, približno 200 kilometrov od Krakova. Policisti so tam našli trupla dveh žensk in moškega. Premier Donald Tusk je povedal, da obstajajo močni indici, da gre za njegove bližnje družinske člane.

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BREAKING: First video showing the face of the suspected terrorist in Krakow. 5 killed and more than a dozen wounded https://t.co/W7WF8Awhav — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

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Policisti so pri vstopu v njegov dom uporabili brezpilotni letalnik, s katerim so najprej pregledali notranjost hiše, saj so se bali, da bi lahko bilo v njej še dodatno orožje ali druge nevarne naprave. Preiskavo so prevzeli tudi pripadniki poljske Agencije za notranjo varnost.

Med šestimi smrtnimi žrtvami napada so štiri ženske in dva moška. Med njimi je bil tudi britanski državljan. Petnajst ljudi je bilo ranjenih, med njimi več tujih državljanov. Dva policista sta bila poškodovana v obračunu z napadalcem.

FOTO: Reuters

Policija je sporočila, da je bil osumljenec edini znani storilec in da ne iščejo drugega napadalca. Po navedbah policijskega vodstva se je prvi patruljni avtomobil na klic odzval v 23 sekundah, policisti pa so streljali na osumljenca približno tri minute po prejemu prve prijave.

Predsednik Karol Nawrocki je razglasil dva dneva nacionalnega žalovanja, mestne oblasti v Krakovu pa so žalovanje razširile do 11. novembra. Množični strelski napadi so na Poljskem sicer redki.