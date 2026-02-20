Predsednikov veto ogroža odpravo sporne reforme na področju pravosodja

Konservativni poljski predsednik Karol Nawrocki je v četrtek sporočil, da je vložil veto na zakon, s katerim želi vlada premierja Donalda Tuska odpraviti spremembe na področju pravosodja, ki jih je uvedla prejšnja konservativna vlada. Veto tako ogroža Tuskove obljube o ponovni vzpostavitvi neodvisnosti sodstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tuskova vlada želi z novim zakonom odpraviti spremembe na področju pravosodja, ki jih je leta 2018 uvedla prejšnja konservativna vlada pod vodstvom desne stranke Zakon in pravičnost (PiS).

V središču predlagane vladne reforme je Nacionalni pravosodni svet (KRS), katerega naloga je imenovanje sodnikov. Prejšnja vlada je uvedla spremembe, v skladu s katerimi 15 od 25 članov sveta imenuje parlament. Pred tem so večino članov izvolili sami sodniki.

Nawrocki, ki ga podpira PiS, je vložil veto na predlagani zakon in ob tem v četrtek v zapisu na omrežju X ocenil, da je predlog neustaven, da vnaša delitve v pravosodni sistem in njegovo upravljanje prenaša »v roke politične interesne skupine«.

Predsednikov veto je dodatno ogrozil enega osrednjih projektov Tuskove vlade, ki je že pred volitvami leta 2023 tako svojim volivcem kot Bruslju obljubila, da bo odpravila sporne reforme PiS na področju pravosodja, navaja dpa.

Zaradi sprememb pri imenovanju sodnikov, ki jih je uvedla prejšnja vlada, se je Varšava namreč znašla tudi v sporu z evropsko komisijo, medtem ko je Sodišče EU izrazilo določene dvome v neodvisnost sodstva na Poljskem.

Vlada se kljub vetu predsednika države, ki ga ne more preglasovati, ker v parlamentu nima dvotretjinske večine, ne namerava predati.

»Seveda se ne bom vdal, dokler ustavne institucije ne bodo ponovno vrnjene državljanom,« je v izjavi za poljsko tiskovno agencijo PAP dejal pravosodni minister Waldemar Žurek. Dodal je, da imajo pripravljen rezervni načrt, ki pa ga ni podrobneje pojasnil.