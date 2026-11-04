Poljsko ministrstvo za kulturo tarča kibernetskega napada

Poljsko ministrstvo za kulturo in narodno dediščino je bilo žrtev kibernetskega napada. Kot so danes za poljsko tiskovno agencijo PAP sporočili z ministrstva, sistem po napadu še ne deluje.

Tarča kibernetskega napada je bil sistem za upravljanje programov (SOP) na spletni strani sopprogramy.mkidn.gov.pl, prek katere so posamezne ustanove in drugi subjekti doslej vlagali vloge za subvencije in štipendije ministrstva. Sredstva so bila namenjena pobudam, ki so povezane z umetniškim in kulturnim izobraževanjem, literaturo, glasbo, spodbujanjem pismenosti, gledališčem, ljudsko umetnostjo in varstvom zgodovinskih spomenikov.

Kot so še sporočili s poljskega ministrstva za kulturo, so že pripravili postopek, ki bo omogočal, da bodo že odobrene subvencije in štipendije izplačevali neodvisno od sistema SOP ter da trenutno obveščajo deležnike v tem postopku.

V Varšavi so še navedli, da v zvezi z incidentom ni mogoče izključiti uhajanja osebnih podatkov, čeprav niso odkrili dokazov, da bi bili podatki kopirani ali preneseni iz sistema. V sistemu SOP je registriranih okoli 24.000 uporabnikov, vključno s približno 14.000 bančnimi računi, povezanimi s programi subvencij ministrstva za kulturo, in 10.000 računi, povezanimi s programi štipendij.

V sporočilu poljskega ministrstva za kulturo so še navedli, da so po napadu sistem SOP deaktivirali in zavarovali ter blokirali dostop do občutljivih podatkov. O incidentu so obvestili vladno ekipo za odzivanje na incidente kibernetske varnosti, ki jo vodi agencija za notranjo varnost (ABW), ter vodjo poljskega urada za varstvo osebnih podatkov.

Odpravljajo ranljivosti sistema

Ministrstvo je še dodalo, da že odpravljajo ranljivosti sistema, ki so jih izkoristili v kibernetskem napadu. Uporabnikom SOP so tudi svetovali, naj bodo posebno previdni pri prejemanju elektronskih poštnih sporočil, SMS-sporočil ali telefonskih klicev v zvezi z njihovimi osebnimi podatki, ter jih pozvali, naj gesel, avtorizacijskih kod ali drugih podatkov za dostop do računa ne delijo s tretjimi osebami.

Uporabnikom so svetovali tudi spremembo gesla, če so ga uporabljali tudi za druge spletne račune, ter naj spremljajo aktivnosti na svojih bančnih računih in naj blokirajo uporabo svojih nacionalnih identifikacijskih številk PESEL, kar je unikatna 11-mestna identifikacijska številka, ki deluje podobno kot slovenski emšo.

»Prav tako priporočamo, da razmislite o zamenjavi osebnega dokumenta,« je uporabnikom še svetovalo poljsko ministrstvo za kulturo.