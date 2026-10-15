Poln kovček plazilcev na letališču v Kölnu

Na letališču v Kölnu so ustavili 45-letnega Mehičana, ki je v svojem kovčku tihotapil več kot 90 kuščarjev in strupenih kač. Vstop v Nemčijo so mu zavrnili, piše BBC.

Preden so pregledali njegovo prtljago, so ga testirali na droge, bil je pozitiven na kokain. Kovček ni bil napolnjen z drogami, temveč s plazilci, kot so: gadi, klopotače, s še nekaj drugimi vrstami kač, kuščarji in legvani.

Za živali ni dobro skrbel

Nekatere živali je imel v slabih razmerah, nekatere pa so med potjo celo poginile. Živali so bile skrite v embalaži za šampon in kreme, v plastičnih posodicah ter zvite v nogavice.

Preživele živali oskrbujejo na kačji farmi v Nemčiji.

Cariniki so za BBC povedali, da so v zadnjih letih zabeležili več kot 1.300 zasegov, pri katerih je bilo odvzetih več kot 56.600 zaščitenih živali in rastlin oziroma izdelkov iz njih.