Pomanjkljivo naučena zgodovinska lekcija

Bruselj – Po vsej državi se ulice imenujejo po Leopoldu II., v čast belgijskemu kralju od leta 1865 do 1909 so postavljeni številni spomeniki. Na enega od največjih, na Place du Trône pri kraljevi palači sredi Bruslja, je pred kratkim nekdo s črno barvo napisal »Sramota« in narisal ­stisnjeno pest.Med nedeljskimi bruseljskimi demonstracijami proti rasizmu in policijskemu nasilju je na spomenik splezala skupina mladih, mahala z zastavo Konga in kričala: »Morilec!« Kongo je bil v času, ko je bil Leopoldova osebna kolonija, prizorišče brutalnega izkoriščanja naravnih bogastev in trpinčenja ljudi.Statistični podatki o ...