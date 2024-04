Pomemben korak naprej za pravice žensk na Poljskem

Poljski poslanci in poslanke so danes popoldne glasovali o liberalizaciji zakonodaje glede pravice do splava. V državi, ki ima eno najstrožjih zakonodaj v Evropski uniji in je splav praktično nedostopen, se bo morda vendarle zgodil preboj v spoštovanju človekovih pravic. Parlamentarci so namreč vse štiri predloge poslali v nadaljnjo obravnavo posebni komisiji. Ta bo skušala najti skupni imenovalec za predlog zakona, ki bi ga podprle vse stranke.

Premier Donald Tusk je na lanskih oktobrskih volitvah zmagal tudi z obljubo, da se bo potrudil liberalizirati zakonodajo glede splava. Poslanci so imeli po četrtkovi razpravi v parlamentu na mizi štiri predloge za spremembo zakonodaje. Dva je vložila Levica – oba na različne načine omogočata prekinitev nosečnosti do 12. tedna na zahtevo ženske; eden dekriminalizira splav in pomoč pri njegovi izvedbi, drugi zagotavlja pravico do varnega splava), po enega pa Državljanska koalicija in progresivna Tretja pot. Vse štiri predloge so poslanci in poslanke poslali v nadaljnjo obravnavo.

Pred glasovanjem so bili mnogi sicer skeptični, da bo Tuskovi koaliciji, ki, kot se je izrazil novinar Gazete Wyborcze, »v svetu brez Jaroslawa Kaczynskega ne bi bila nikoli sestavljena«, uspelo izglasovati katerega od liberalnejših predlogov za spremembo stroge zakonodaje. Predstavnice organizacije Federa so pred glasovanjem poudarile, da bo naslednji korak poslancev pokazal, kdo si zasluži njihov glas in komu ne morejo več zaupati. Ne glede na izid glasovanja so zahtevale zakonit, varen in dostopen splav.

»Obljubili smo, da se bomo nehali prepirati in obljubo smo tudi držali,« je po glasovanju povedal predsednik poljskega parlamenta Szymon Holownia iz stranke Poljska 2050, ki sicer ni naklonjen liberalizaciji splava, je pa poudaril pomen spoštovanja demokracije in trdnosti koalicije.

Njihovi poslanci so glasovali za vse štiri predloge. Poljska 2050 se je sicer že pred časom zavzela za referendum glede pravice do splava, a so bile številne aktivistke nad to idejo ogorčene. Usoda predlogov je zdaj v rokah članov posebnega odbora.

Marta Lempart med četrtkovim nagovorom v parlamentu. FOTO: Wojtek Radwanski/Afp

»To je šele prvi korak«

Da občutljiva tema na Poljskem že desetletja razburja politike, ne pa toliko splošne javnosti, so poudarile poljske aktivistke, ki so v sejmu v četrtek izpeljale novinarsko konferenco. Javno mnenje je namreč naklonjeno liberalizaciji splava. Parlamentarna razprava je bila na trenutke sicer precej burna. Poslanka Levica Anna Maria Žukowska je med drugim dejala, da je »na Poljskem samo v tem mesecu prekinilo nosečnost devet tisoč žensk in pozvala, naj se začne govoriti o ženskah, ne pa zgolj o plodu, jajčnikih in kaj o tem menijo ginekologi ter ustavni sodniki«.

Z Inštituta 8. marec so sporočili, da bodo 24. aprila začeli z zbiranjem enega milijona podpisov za varen in dostopen splav v Evropi.

Eden od prelomnih trenutkov je bil, ko je poslanka Levice Katarzyna Ueberhan dejala, da »je vsaka tretja ženska na Poljskem že splavila. Jaz sem ena od njih in mislim, da danes tukaj nisem edina.« V poljskem parlamentu niso prvič omenjali splava, je pa katera koli od poslank v sejmu prvič javno priznala, da je to storila na svojo zahtevo.

Po veselju ob uspešnem glasovanju je poslanka Katarzyna Lubnauer sicer dejala, da je to šele prvi korak: »Zadnji bo, ko bo v ustavo vpisana pravica do splava do 12. tedna nosečnosti na zahtevo ženske. Čim prej.« Največja ovira za liberalizacijo pravice do splava bo poljski predsednik Andrzej Duda, ki ima pravico do veta. Tuskova koalicija na drugi strani nima potrebne večine treh petin poslancev za zavrnitev veta.

Nasprotniki splava so se zbrali pred parlamentom in uprizorili pohod skozi Varšavo. FOTO: Sergei Gapon/Afp

Četrtkovo razpravo v parlamentu so spremljali tudi shodi po poljski prestolnici, ki so jih organizirali nasprotniki splava. Poljski nadškof Tadeucz Wojda je po današnjem glasovanju pozval k posebni nedeljski molitvi za zaščito nerojenih. V nedeljo je ob tem napovedan še tako imenovani »pohod za življenje«.

Ni sicer jasno, koliko je k uspešnemu glasovanju poljskih poslank in poslancev prispeval poziv iz Bruslja. Evropski parlament je Poljsko in Malto namreč v četrtek pozval, naj spremenita svojo politiko glede splava oziroma razveljavita zakone in druge ukrepe, povezane s prepovedmi in omejitvami glede splava.