Pomen joge v sodobni geopolitiki

V nadaljevanju preberite:

»Joga nas združuje,« je indijski premier Narendra Modi dejal na newyorškem sedežu ZN, kjer je včeraj predsedoval praznovanju mednarodnega dneva joge, ki so ga prav na njegovo pobudo uvedli pred osmimi leti. To je bila prva točka na dnevnem redu Modijevega obiska v ZDA, ki se je še istega dne nadaljeval v ­Washingtonu, kjer se bo danes uradno sestal s predsednikom Joe­jem Bidnom. Tisto, kar bi ju lahko združilo, pa ni joga, ampak Kitajska, ki je eden od razlogov, da poskušajo ZDA spremeniti Indijo v strateško partnerico in enega od stebrov indo-pacifiške varnostne arhitekture.