Pomiritev regije za zmago Trumpovega pogleda na svet

Ameriški predsednik Donald Trump se ponaša z rešitvijo sedmih svetovnih konfliktov, za potencialno največji dan civilizacije pa je razglasil predstavitev svojega mirovnega načrta za Bližnji vzhod. V nasprotju z enostranskimi priznanji palestinske države, ki so po svetu prevladovala doslej, hoče republikanski prvak upoštevati tudi ali celo predvsem interese Izraela, arabskih držav – in svojih ZDA.

Trump je dvajset točk za večni mir na Bližnjem vzhodu razglasil z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem ob boku, na svoji strani naj bi imel tudi »kralje, emirje in predsednike« velikega dela arabskega in muslimanskega sveta. Napoved konca tisočletnih konfliktov je morda optimistična, zagotovo pa je republikanski prvak že spremenil dosedanje trende, ki so temeljili na brezpogojnem priznanju palestinske države. To naj bi Palestinci tudi res dobili, a jo bodo diktirali drugi. Hamas mora najprej izpustiti vse preostale talce in položiti orožje, če ne, bo Netanjahu dobil prosto pot za dokončen vojaški obračun.

Prebivalci Gaze se morajo zaradi porušenih zgradb zatekati v šotore. Foto Omar Al-qattaa/Afp

Morda največja prednost Izraela je, da zna in zmore poraziti tiste, ki ga napadajo, tudi s podporo ZDA. Hamas in Gaza, ki jo je doslej nadzoroval, sta z velikimi žrtvami in porušenjem plačala napad palestinskih islamistov nanj s 1200 mrtvimi in več kto 250 talci. Izrael je zdesetkal tudi libanonski Hezbolah, jemenske Hutijevce in z ameriško pomočjo uničil vojaško moč ter jedrske programe Irana. Sodobne zahteve za priznanje palestinske države pa se pogosto sklicujejo na meje pred vojno iz leta 1967, ki je bila tudi napad na Izrael. Iz nje je izšel s številnimi zasedenimi ozemlji, tudi palestinskimi.

Druga prednost judovske države je vitalno in inovativno gospodarstvo. V preteklosti se je že vrsta arabskih držav namesto za vojne odločila za sodelovanje z Izraelom. V prvem Trumpovem mandatu jih je nekaj podpisalo abrahamske sporazume. Z njihovim arhitektom in svojim zetom Jaredom Kushnerjem republikanski prvak računa na številne nove normalizacije odnosov in priznanja pravice Izraela do obstoja. Ne izključujejo niti sodelovanja z Iranom, če je perzijsko islamsko diktaturo izučil nedavni vojaški poraz.

Obnova porušene Gaze

Palestinski voditelji so v preteklosti zavračali rešitev z dvema državama, zdaj naj bi dobili še eno priložnost. Z njihovimi pohodi na poraženo stran bližnjevzhodne zgodovine so krvavo obračunavale že nekatere arabske države, kot sta Jordanija in Sirija, Kuvajt jih je množično izgnal pred iraško invazijo leta 1990. Tudi Izrael trdi, da se je iz Gaze že umaknil leta 2005, v zameno pa ob svoje meje dobili diktaturo islamskega odporniškega gibanja, kar s kratico pomeni Hamas.

Pokojni palestinski voditelj Jaser Arafat je zavrnil rešitev dveh držav. Na fotografiji z nekdanjim britanskim premierom Tonyjem Blairom, ki bo morda sodeloval pri začasni palestinski vladi. Foto Kevin Lamarque/Afp

Trump je še pred naznanitvijo zadnjega mirovnega predloga za Gazo in ves Bližnji vzhod sporočil, da Izraelu ne bo dovolil priključiti delov Zahodnega brega, pa čeprav se je izraelski premier v svojem govoru pred generalno skupščino OZN pritoževal nad zatiranjem kristjanov v Betlehemu in drugod. Netanjahu se je moral opravičiti tudi Katarju za nedavni napad na tamkajšnje Hamasove namestitve, dobil pa je obljubo o demilitarizirani in deradikalizirani Gazi. Palestinska uprava z Zahodnega brega se bo v proces ustvarjanja palestinske države lahko vključila šele po globokih lastnih spremembah. Po Netanjahujevem razumevanju to pomeni konec plačevanja atentatorjem na izraelske cilje in konec protijudovske propagande v šolah in drugod.

V zameno naj bi Palestinci najprej dobili vso pomoč v hrani, ki jo je po ameriških prepričanjih doslej pogosto zadrževal Hamas, in obnovo med izraelskim vojaškim maščevanjem porušene Gaze. Za to se jim ne bo treba izseliti, kot je ameriški predsednik izzival med lanskim govorjenjem o palestinski rivieri. Z obnovo ne bodo čakali na zapovedani dokončni umik Hamasa, ampak naj bi tam, od koder se je že moral umakniti, takoj začeli graditi. Mirovni načrt predlaga tudi ekonomsko cono za hiter gospodarski razvoj.

Kaj dobijo Združene države

Kaj je v tem za ZDA? Pravijo, da Trump upa na Nobelovo nagrado za mir, pomiritev enega najresnejših svetovnih kriznih žarišč pa bi mu omogočila osredotočenje pozornosti na trgovinski in vojaški obračun z velesilami, kot sta Rusija in Kitajska, ter sovražniki na južnoameriškem dvorišču. In na vračanje ameriške veličine in blaginje, ki ju je oče gibanja Najprej Amerika obljubil svojim volivcem.