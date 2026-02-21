Pomoč pri obrambi vse bolj na evropskih plečih

Podpora EU in njenih držav članic Ukrajini od začetka velike invazije pred štirimi leti je dosegla 193,3 milijarde evrov, od tega 35 odstotkov v obliki ugodnih posojil. Tudi če bi se vojna letos končala, bo EU tudi v prihodnje morala pokrivati veliko vrzel pri financiranju delovanja ukrajinske države in zagotavljanju obrambe.

Največji delež bremen po Trumpovi odločitvi, da ZDA ne bodo več neposredno pomagale, je padel na manjšo skupino evropskih držav, ki plačujejo največ. To so Nemčija, Združeno kraljestvo, Švedska, Norveška, Danska in Nizozemska. Tako se je lani nemška vojaška pomoč v primerjavi z obdobjem 2022–2024 podvojila na devet milijard evrov,