Pomoč pri umiranju v Angliji in Walesu znova zavrnjena

Britanska poslanska zbornica je danes s tesnim izidom zavrnila nov predlog zakona o legalizaciji pomoči pri umiranju v Angliji in Walesu. Predlog, ki bi nekaterim neozdravljivo bolnim odraslim omogočil odločitev za tovrstno pomoč, so poslanci zavrnili s 16 glasovi razlike.

Za predlog je glasovalo 270 poslancev, proti pa 286. Zavrnitev je velik udarec za zagovornike ukrepa, ki je med drugim zakonit v Kanadi, na Nizozemskem in v Švici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predlog zakona bi odraslim, ki jim je preostalo manj kot šest mesecev življenja, ob upoštevanju določenih varovalk omogočil, da zaprosijo za pomoč pri končanju lastnega življenja.

To je bil drugi poskus spremembe zakonodaje, potem ko so lani poslanci podprli enak predlog zakona, a je postopek sprejemanja zastal v lordski zbornici.

Spodnji dom britanskega parlamenta je namreč predlog zakona, ki bi neozdravljivo bolnim v Angliji in Walesu omogočil pravico do pomoči pri umiranju, sprejel junija lani. Vendar je nato zastal v zgornjem domu, lordski zbornici, kjer je bilo vloženih več kot 1200 dopolnil, zaradi česar ga ni bilo mogoče pravočasno sprejeti.

Nov predlog je bil namenjen nadaljevanju teh prizadevanj, zdaj pa je od poslancev odvisno, ali bo kdo v prihodnosti znova prevzel pobudo, saj je pot tega predloga zakona končana, poroča BBC. Poslanci bi lahko prihodnje leto vložil nov predlog zakona o pomoči pri umiranju z enako vsebino kot danes zavrnjeni predlog.