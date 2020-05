Pompeov obisk prestavil prisego vlade

Danes bo – dan pozneje, kot je bilo načrtovano – zaprisegla nova izraelska vlada. To bo po treh zaporednih parlamentarnih volitvah v dobrem letu, na katerih ni bilo zmagovalca, v okviru dogovora z največjim tekmecem Benijem Gancem (Modro-belo zavezništvo) še naprej vodil Benjamin Netanjahu. Za kralja Bibija, ki vodi vlado od leta 2009, bo to peti premierski mandat.Nova izraelska vlada bi morala priseči včeraj, toda zaprisega samooklicane vlade narodne enotnosti, kar je evfemizem za zlitje dejanske ideološke enotnosti in enakosti Netanjahuja in Ganca v vladavino desničarskega in rasističnega populizma, je bila zaradi visokega ...