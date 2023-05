Ponosni fantje krivi zarote k uporu

Štirje člani skrajno desne ameriške organizacije Ponosni fantje (Proud Boys) so krivi zarote k uporu med kongresnim potrjevanjem elektorske zmage demokrata Joeja Bidna. Enrique Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs in Zachary Rehl, ki so se med seboj imenovali Trumpova s armada, bodo zaradi odločitve porote v ameriški prestolnici Washington prejeli do dvajset let zapora.

Voditelj Ponosnih fantov Enrique Tarrio. Foto Hannah Mckay/Reuters

Prvaka Ponosnih fantov Tarria na dan vdora v kongres ni bilo v Washingtonu, ker so ga dva dni pred tem priprli zaradi prinašanja strelnega orožja v prestolnico, po tožilskih obtožbah pa je organiziral in vodil vdor v kongres za preprečitev Bidnovega prevzema Bele hiše. Ponosni fantje so bili v prvih vrstah vdora ter so v medsebojnem elektronskem dopisovanju govorili o vojni in revoluciji.

Prejšnji predsednik ZDA Donald Trump na posnetku pričanja. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Tarriov odvetnik je za nasilje obtoževal republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki ni priznal poraza na volitvah 2020 in je množico na zborovanju pred Belo hišo pozival k boju. Še vedno zvesti privrženci prejšnjega predsednika pa govorijo o kengurujskem sodišču. Zagovarjajo teorijo zarote, da je vse dokaze podtaknil zvezni preiskovalni urad FBI, ki naj bi bil skupaj s tedanjim demokratskim vodstvom predstavniškega doma tudi resnični organizator vdora v kongres. Zaradi vdora so že obsodili številne Trumpove privržence, veliko jih še čaka na svoj nastop na sodišču, »šamana« Jacoba Chansleya in nekaj drugih pa so morali predčasno izpustiti zaradi posnetkov, ki so kazali, da jim je v kongres pomagala tamkajšnja policija.

Kolumnistka E. Jean Carroll Trumpa obtožuje posilstva. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Osrednja osebnost vdora in drugih ameriških nasprotovanj Donald Trump se mora tudi sam ubadati s procesi, ta čas najbolj odmevno z obtožbami posilstva kolumnistke E.Jean Carroll v 90. letih minulega stoletja v oblačilnici newyorške veleblagovnice Bergdorf Goodman. 45. predsednik je obtožbe zavrnil kot ogabne izmišljotine ter tožbo je že prej postavil ob bok za lase privlečenim procesom proti sebi kot zaradi nedokazanega sodelovanja z ruskim spodkopavanjem volitev 2016. Newyorško sodišče pa je porotnikom dovolilo slišati o posnetku njegovega pogovora z Billyjem Bushem iz leta 2005, da lahko kot slaven moški ženske prime za intimne dele.