Ponoven izbruh koronavirusa Novozelandcem preložil volitve

7.23 V ZDA več kot 170.000 žrtev zaradi covida-19



Število smrtnih žrtev zaradi covida-19 je v ZDA v nedeljo zvečer preseglo 170.000, z novim koronavirusom pa je okuženih že več kot 5,4 milijona ljudi. Predsednik ZDA Donald Trump je medtem v svojo delovno skupino za pandemijo imenoval zdravnika, s katerim imata enake poglede na pandemijo.



7.10 Zaradi ponovnega izbruha koronavirusa na Novi Zelandiji preložili volitve



Novozelandska premierka Jacinda Ardern je volitve prestavila za mesec dni, potem ko se je v državi poslabšalo epidemiološko stanje. Parlamentarne volitve, ki so bile sprva predvidene za 19. september, so preložili na 17. oktober. Ardernova je odločiltev sprejela, da bi glede na nove okoliščine vsem političnim strankam omogočila optimalno pripravo na predvolilno kampanjo.



Prejšnjo sredo so v Aucklandu, prestolnici Nove Zelandijie, zaradi porasta novih okužb z novim koronavirusom za dva tedna podaljšali karantenske ukrepe. V ponedeljek so potrdili devet novih primerov koronavirusa, aktivnih primerov v državi je trenutno 58. Od začetka izbruha so potrdili 1602 okužb, umrlo je 22 ljudi. Novica, da so bili odkriti novi primeri, je prejšnji teden šokirala Novozelandce, saj več kot tri mesece niso zabeležili primerov na lokalni ravni, država pa je zaradi strogih ukrepov, ki so ji uvedli zgodaj, veljala za eno najbolj uspešnih v boju proti pandemiji covida-19, poroča BBC.