Trump proti tradicionalnim medijem: Včasih si res mislim, da me ne marate

Prva dama Melania je ostala doma, prav tako številni novinarji, ki so se konec aprila udeležili večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, prekinjene zaradi streljanja. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zvečer prišel v washingtonski hotel Waldorf Astoria, ki je zamenjal tradicionalni kraj srečanja politikov z novinarji v hotelu Hilton, in s tem pokazal, da se kljub številnim poskusom atentata ne bo pustil ustrahovati. Enaintridesetletni Cole Tomas Allen, ki se je 25. aprila z vlakom pripeljal iz Kalifornije, je obtožen poskusa umora z grožnjo dosmrtnega zapora. Na zaporno kazen je že bil obsojen Ryan Wesley Routh, ki je septembra 2024 z orožjem čakal na predsednika na floridskem golfišču. Dvajsetletnega Thomasa Crooksa, ki je julija 2024 streljal nanj v pensilvanskem Butlerju, so ...