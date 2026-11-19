Dva dni po tem, ko je Ukrajina že napadla ključni most – Krimski oz. Kerški – ki povezuje priključeni Krim z Rusijo, s čimer so povročili resno škodo, je Ukrajina most ponovno napadla. To je sporočil ruski regionalni guverner Krima Sergej Aksojonov, poroča Guardian.

Na Telegramu je sporočil, da so promet po ponovnem napadu začasno ustavili, vse službe so na kraju in popravljajo škodo – ocena škode je sicer še v teku.

Včerajšnji napad je že tretji ta teden na ta zelo simboličen most, ki povezuje Rusijo s Krimom, ki ga je leta 2014 zasegla od Ukrajine. Ta teden je bil uničen 227-metrski odsek ceste čez Kerško ožino, vendar naj bi železniški koridor kljub poškodbam še vedno deloval. »

Napad se je zgodil le nekaj ur pred edinstvenim srečanjem med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovima kitajskima in ameriškima kolegoma, Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom na Kitajskem.

Donald Trump, Vladimir Putin in Xi Jinping. FOTO: Iori Sagisawa/Reuters

Osramotitev Putina

Kot poroča Guardian, so viri v ukrajinskih oboroženih silah dejali, da so bili ti napadi namenjeni, da bi osramotili Putina na svetovnem odru. »Most je simbol Putinove vladavine. Uničenje mostu pa druga dvema velikima voditelja sporoča, da Putin ni tako močan, kot se pretvarja,« je dejal vir.

Za Ukrajino je na drugi strani most osovražen simbol ruske arogance in kolonialnega razmišljanja. Ukrajina je že prej izjavila, da je most čez Kerško ožino, zgrajen pred osmimi leti, nezakonit. Kijev ga je poskušal dvakrat razstreliti – leta 2022 s tovornjakom bombo in naslednje leto z morskim dronom.

Pred tem je Ukrajina kritično poškodovala cestni del mostu v vojaški operaciji, ki da je bila, kot je dejal predsednik Volodimir Zelenski, »brez primere«. Del cestnega dela mostu se je zrušil, železniška proga pa je še vedno stala.

Vrhunec kampanje rušenja mostu

Zelenski je prejšnji napad opisal kot vrhunec dolge in zapletene kampanje rušenja mostu, v kateri so bili vpleteni doma izdelani droni in balistične rakete. Droni Paljanicja so zadeli cestni del mostu, medtem ko so Neptun in druge rakete ciljale na sosednji železniški del, je dodal.