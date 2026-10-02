V skupinskem klepetu k spolnemu napadu vabili člane bratovščine

Newyorško tožilstvo je znova odprlo preiskavo domnevnega skupinskega posilstva, ki se je zgodilo leta 2024 na Univerzi Cornell. Primer so znova odprli, ker je bila javnost ogorčena nad popustljivostjo, poroča BBC.

Tožnica je povedala, da so jo v hiši bratovščine Chi Phi moški silili k pitju alkohola in prisilili, da vdihne snov, ki jo je opisala kot ketamin, nato so jo posilili, sama pa ni bila v stanju, da bi lahko privolila v spolni odnos. V skupinskem klepetu v aplikaciji snapchat so k spolnemu napadu povabili tudi druge člane bratovščine.

Napada niso prijavili

Kot del tožbenega gradiva je priložila posnetke zaslona, na katerih je vidno, da so nekateri člani spodbujali dejanje, nobeden pa ni ugovarjal oziroma ga prijavil.

Članov bratovščine niso kazensko ovadili, ni znano, ali jih je policija sploh zaslišala. Univerza jih je začasno suspendirala, pri čemer so menda imeli možnost, da posledice omilijo s pisanjem eseja.

Žrtev napada trdi, da univerzi ni uspelo, da bi jo zaščitila, in da njenih napadalcev niso zadostno kaznovali. Primer je prvotno obravnaval Matthew Van Houten, okrožni tožilec okrožja Tompkins.

Ponovno odprtje primera se je zgodilo, saj je bila javnost ogorčena nad popustljivostjo. FOTO: Lauren Petracca/Reuters

Primer bo preiskovala generalna tožilka

Newyorška guvernerka Kathy Hochul je nadaljnjo preiskavo utemeljila s tem, da so se pojavile nove informacije, ki so vzbudile resne dvome o dosedanji obravnavi primera, izgubila pa je tudi zaupanje v pristojnega okrožnega tožilca.

Van Houten je svojo odločitev zagovarjal s tem, da niso imeli dovolj dokazov za kazenski pregon. Primer je ponovno odprl po vložitvi civilne tožbe in pri tem pojasnil, da njegovega urada niso seznanili z večino informacij, ki so prišle v javnost v zadnjih tednih.

Iz Cornella so sporočili, da so okrožnemu tožilstvu predali dokaze iz lastne preiskave, med drugim skupinski pogovor na snapchatu.

Guvernerka je povedala, da bo generalna tožilka Letitia James na podlagi ugotovitev preiskave po potrebi sprožila kazenski pregon ter zbrane dokaze predstavila veliki poroti.