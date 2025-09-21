Poostrena varnost na spominski slovesnosti za Kirkom

Ameriški predsednik Donald Trump in drugi visoki predstavniki ameriške politike se zbirajo v Arizoni, kjer bo danes potekala slovesnost v spomin na umorjenega desničarskega aktivista Charlieja Kirka, ki je bil preteklo sredo ubit med nastopom na univerzi v Utahu. Trump bo glavni govorec, navaja portal Politico. Pričakuje se okoli 100.000 ljudi, na območju je izjemno poostreno varovanje.

Spominska slovesnost, ki se bo začela ob 19. uri po srednjeevropskem času, bo potekala na stadionu State Farm v Arizoni, ki lahko sprejme več kot 60.000 ljudi, poroča britanski BBC. Za preostale bo na voljo še sosednji stadion, ki lahko sprejme okoli 20.000 ljudi, dogajanje bodo prenašali tudi v živo. Slovesnosti se bodo poleg Trumpa in podpredsednika JD Vancea udeležili tudi državni sekretar Marco Rubio in nekateri drugi vidni predstavniki vlade.

Stadion State Farm, v katerem se bodo spomnili na umorjenega Kirka. FOTO: Carlos Barria Reuters

31-letni Kirk je bil 10. septembra ubit s strelnim orožjem med javnim nastopom na univerzi v Utahu. Policija je aretirala 22-letnega Tylerja Robinsona, osumljenca za umor Kirka, potem ko se je dan po dejanju sam predal oblastem. Okrožni tožilec zvezne države Utah Jeffrey Gray pa je naznanil, da bo za umor zahteval smrtno kazen.

Umor so obsodili tako politiki z levega kot desnega političnega pola. Trump je umor povezal s političnim nasiljem, ki naj bi ga podžigala skrajna levica. Kirka je tudi označil za mučenika in hkrati napovedal, da mu bo podelil predsedniško medaljo svobode. Člani vlade ob tem pritiskajo na tiste, ki opozarjajo na Kirkova skrajna politična stališča, ki so za mnoge nesprejemljiva.

Trump je denimo v četrtek podprl odločitev ameriške televizijske mreže ABC, ki je ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live zaradi voditeljevih izjav o umoru Kirka. S tem so se v ZDA znova sprožila vprašanja o svobodi govora.

Charlie Kirk FOTO: Cheney Orr Reuters

Kirk, soustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA, je bil eden najvidnejših desničarski aktivistov v ZDA, in zaveznik Trumpa. Med drugim je bil podpornik pravice do nošenja orožja, nasprotoval je splavu in bil kritičen do pravic za transspolne osebe.

Znan je bil po provokativnih nastopih na ameriških univerzah in je v zadnjih letih močno vplival na politiko, saj je izdatno prispeval k Trumpovi podpori med mlajšimi volivci.