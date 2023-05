Popandemično resetiranje globalne zavesti

V nadalejvanju preberite:

»Pandemija nam je ponudila možnost, da se resetiramo. To je naša priložnost, da se po pandemiji po vseh svojih močeh posvetimo čimprejšnji ponovni vzpostavitvi gospodarskih sistemov, ki bi se resnično ukvarjali z globalnimi problemi, kot so skrajna revščina, neenakost in podnebne spremembe.«

Tako je na samem začetku umikanja pandemije poudarjal Pierre Poilievre, kanadski politik in vodja opozicijske Konservativne stranke. Te njegove besede so zvenele optimistično prav na tisti način, na katerega je opozicija optimistična, kadar se dogajajo stvari, o katerih lahko na začetku vsak izjavi, da so veliko bližje katastrofi kot priložnosti za odpravljanje najhujših problemov, in o katerih smo lahko – deloma na podlagi izkušenj, deloma pa po nesrečni logiki brezna, ki vabi, naj se poženemo vanj – prepričani, da bodo od začetka pa vse do konca presegale politične, menedžerske in vizionarske zmogljivosti vseh ljudi in strank na oblasti.