  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Poplave in zemeljski plazovi terjali več kot tisoč življenj

    218 oseb še pogrešajo. Stroški obnove bi lahko znašali 3,1 milijarde dolarjev.
    Indonezijska vlada je deležna kritike, ker ni razglasila stanja naravne nesreče. FOTO: Aditya Aji/Afp
    Galerija
    Indonezijska vlada je deležna kritike, ker ni razglasila stanja naravne nesreče. FOTO: Aditya Aji/Afp
    STA
    13. 12. 2025 | 10:41
    1:52
    A+A-

    Poplave in zemeljski plazovi, ki so v zadnjih tednih prizadeli indonezijski otok Sumatra, so po danes objavljenih podatkih terjali 1003 življenja, 218 oseb pa še pogrešajo. Več kot 5400 ljudi je poškodovanih, 1,2 milijona ljudi pa je nastanjenih v začasnih zatočiščih.

    Po poročanju lokalnih oblasti je poškodovanih okoli 1200 javnih stavb, 219 zdravstvenih ustanov, 581 izobraževalnih ustanov, 434 verskih zgradb, 290 poslovnih zgradb in 145 mostov.

    Stroški obnove bi lahko znašali 3,1 milijarde dolarjev.

    Indonezijska vlada je deležna kritike, ker ni razglasila stanja naravne nesreče, kar bi omogočilo hitrejšo pomoč in boljšo koordinacijo. Indonezija prav tako ni zaprosila za mednarodno pomoč.

    Indonezijski predsednik Prabowo Subianto, ki je danes obiskal prizadeta območja, je sporočil, da so razmere dobre, zagotovljene storitve ustrezne, zaloge hrane pa zadostne. Na najbolj odmaknjenih območjih si še vedno prizadevajo za ponovno odprtje cest, je dejal.

    V poplavah in plazovih je umrlo ogromno ljudi. FOTO: Aditya Aji/Afp
    V poplavah in plazovih je umrlo ogromno ljudi. FOTO: Aditya Aji/Afp

    Tropsko neurje in monsunsko deževje, ki so povzročili poplave in zemeljske plazove, so v zadnjih tednih terjali smrtne žrtve tudi na Šrilanki, na Tajskem, v Maleziji in v Vietnamu.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Olga Košanović, režiserka

    V Avstriji 20 odstotkov prebivalcev nima volilne pravice. Tudi Olga Košanović

    Ko je zaprosila za državljanstvo, je ugotovila, da avstrijska država meni, da ni dovolj integrirana, da bi ji lahko podelili to dragoceno dobrino.
    Simona Bandur 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nezdrava hrana

    Ultraprocesirana živila preplavljajo naš jedilnik: kaj razkrivajo nove raziskave

    Potrošnika je treba opolnomočiti ne le za branje oznak na živilih, temveč tudi za zdrave izbire.
    Andreja Žibret 13. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živila

    So vegi burgerju, klobasi in zrezku šteti dnevi?

    Slovenija je v EU med najodločnejšimi nasprotnicami poimenovanj novih rastlinskih jedi s tradicionalnimi mesnimi imeni.
    Peter Žerjavič 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Delova osebnost leta

    Nick Vovk: Nič ni bolj vredno od tega, da nekomu vrneš dostojanstvo

    Nick Vovk, kandidat za Delovo osebnost leta, je humanitarec in sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce.
    Anja Intihar 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umik živila

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin.
    12. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Televizija

    RTV noče senzacionalistične Tarče

    V novem programsko-produkcijskem načrtu RTV Slovenija želijo več strokovnosti in razprave, ne pa skakanja v besedo sogovornika.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sumatraplazovipoplaveneurje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    135 m

    Nika Prevc vodilna po prvi seriji v Klingenthalu, Maruyama pa tik za petami

    V finalu bosta od Slovenk nastopili tudi Maja Kovačič, ki je imela 24. izid, in Katra Komar, ki je bila 29.
    13. 12. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kaos na turneji

    Navijači plačali 140 evrov za Messija, ker ga ni bilo, so razdejali stadion

    Po poročanju lokalne policije bo obiskovalcem denar povrnjen, organizatorja pa so že aretirali.
    13. 12. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sumatra

    Poplave in zemeljski plazovi terjali več kot tisoč življenj

    218 oseb še pogrešajo. Stroški obnove bi lahko znašali 3,1 milijarde dolarjev.
    13. 12. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Marko Perković – Thompson

    Thompsonov koncert razburja tudi v Poreču

    Župan je spomnil, da na prejšnjih dveh poreških koncertih Marka Perkovića – Thompsona ni bilo nobenih incidentov.
    13. 12. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kljub visokim cenam

    Več kot pet milijonov zahtevkov za vstopnice mundiala v Ameriki

    Po številu zahtevkov prednjačijo navijači iz držav gostiteljic ter Kolumbije, Anglije, Ekvadorja, Brazilije in Argentine.
    13. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sumatra

    Poplave in zemeljski plazovi terjali več kot tisoč življenj

    218 oseb še pogrešajo. Stroški obnove bi lahko znašali 3,1 milijarde dolarjev.
    13. 12. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Marko Perković – Thompson

    Thompsonov koncert razburja tudi v Poreču

    Župan je spomnil, da na prejšnjih dveh poreških koncertih Marka Perkovića – Thompsona ni bilo nobenih incidentov.
    13. 12. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kljub visokim cenam

    Več kot pet milijonov zahtevkov za vstopnice mundiala v Ameriki

    Po številu zahtevkov prednjačijo navijači iz držav gostiteljic ter Kolumbije, Anglije, Ekvadorja, Brazilije in Argentine.
    13. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo