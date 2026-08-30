Poplave v Nepalu: že skoraj 800 smrtnih žrtev

Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale najmanj 797 življenj, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Reševalne ekipe na obeh straneh meje nadaljujejo iskanje pogrešanih, vendar so možnosti, da bi jih po več dneh našli žive, vse manjše. Kitajski državni mediji so danes potrdili 16 smrtnih žrtev v Tibetu in 546 pogrešanih po sredini katastrofi. Skupno število potrjenih mrtvih na prizadetem območju se je tako povzpelo na 797, pogrešanih pa je po zadnjih podatkih 3048 ljudi. Razmere so posebej pretresljive v nepalskem okrožju Chitwan, kjer so oblasti zaradi velikega števila neidentificiranih žrtev začele pripravljati množične pokope. Trupla številnih žrtev so poplavne vode odnesle več kilometrov daleč, ...