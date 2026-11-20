Tehnološka nevihta, ki je zadnje dni prizadevala več sto velikih ameriških in drugih podjetij, vladnih služb, medijskih hiš, bank in letalskega prometa, je dosegla tudi ameriške zaloge hrane. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo se že od ponedeljka spopada z odklopi svojih računalniških sistemov, kar lahko prizadene finančno in drugo pomoč kmetom.

Po mnenju Bele hiše in številnih strokovnjakov posodobljenje vladnih in drugih sistemov z umetno inteligenco razkriva pomanjkljivosti starih tehnologij. Mnogi Američani pa se bojijo temnih sil v ozadju.