Popuščanje strahu pred karteli lahko vodi v strah pred državo

Ko sem tik pred koncem leta 2022 prvič priletela v Ekvador, sem nekaj tednov preživela na obalah pacifiške province Manabí, kjer smo vsako noč s terase hostla opazovali par morskih milj oddaljene ribiške ladje, ki so druga za drugo drsele proti severu.

»Karteli v napol javnem sodelovanju z lokalnimi oblastmi«, tako je ladje, ki so bile od daleč prav zares videti kot ribiške, suvereno komentiral Will iz Južne Afrike, ki v Ekvadorju živi in v turizmu dela že leta.

Poleg nasilja kriminalnih organizacij Ekvadorce ogroža tudi država, ki si je v imenu varovanja državljanov sama izdala dovoljenje za nesorazmerno in neupravičeno uporabo čezmerne sile.

»Ko se te ladje privežejo v marinah, se izkaže, da vso dolgo noč niso ulovile niti ene kozice in še manj mečarice. Niti toliko jim ni treba skrivati svojega početja, da bi imele na krovu mrežo ali kaj več kot v kaseto spravljen parangal, ko zvečer izplujejo.«

Po eskalaciji nasilja kriminalnih organizacij v Ekvadorju, ki jim je predsednik Daniel Noboa prejšnji teden napovedal »vojno«, so se zadeve v naslednjih dneh nekoliko umirile, a že ta teden je prinesel nov šok. V sredo je bil v atentatu v Guayaquilu ubit protimafijski tožilec César Suárez, ki je bil zadolžen tudi za preiskavo vdora kriminalne skupine na televizijsko postajo TC prejšnji torek.