Popustil srednjeveški stolp, nato se je zrušil še med reševanjem (VIDEO)

V središču Rima se je danes dopoldne med obnovitvenimi deli delno porušil srednjeveški stolp Torre dei Conti (Stolp grofov), ki stoji v neposredni bližini antičnega Foruma in Koloseja. V nesreči je bilo poškodovanih več delavcev, sprožila pa se je obsežna in zahtevna reševalna akcija.

Prvi podor se je zgodil okoli 11.20 dopoldne. Kot poroča španski časnik El País, se je porušil del stranskega zidu stolpa, ki je bil zaradi prenove obdan z gradbenimi odri. Območje je prekril gost oblak prahu, ruševine pa so se usule na cesto, kjer je bilo v tistem trenutku veliko turistov.

Zahtevno reševanje in drugi podor

Na lokacijo so nemudoma prihiteli gasilci in reševalne ekipe. Po poročanju agencije Reuters je bil en delavec huje poškodovan in prepeljan v bolnišnico.

Španski mediji dodajajo, da gre za 64-letnega moškega s poškodbo glave, ki pa po navedbah regionalnih oblasti ni v smrtni nevarnosti. Še dva delavca sta utrpela lažje poškodbe in sta zavrnila bolnišnično oskrbo.

Stolp stoji v neposredni bližini antičnega Foruma in Koloseja. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Najbolj zahtevno je bilo reševanje četrtega delavca, ki je ostal ujet pod ruševinami v notranjosti stolpa. Tiskovni predstavnik gasilcev Luca Cari je za Reuters dejal, da je reševanje »kompleksno zaradi nevarnosti nadaljnjih podorov«.

Ujeti moški je bil sicer menda pri zavesti in je komuniciral z reševalci. Gasilci so morali z avtolestvami rešiti tudi tri druge delavce, ki so ob prvem podoru ostali ujeti na vrhu zgradbe.

Da je bila nevarnost nadaljnjih podorov resnična, se je potrdilo dobro uro kasneje. Kot poroča agencija AP, se je med potekom reševalne akcije zgodilo še drugo, notranje zrušenje. Novi val ruševin je padel v bližino gasilcev, ki so bili na premičnih lestvah, a se je ekipi uspelo pravočasno umakniti na varno. V drugem podoru k sreči ni bil poškodovan nihče od reševalcev.

Poroča se, da se je porušil del stranskega zidu stolpa, ki je bil obdan z gradbenimi odri. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Sprožena preiskava

Območje okoli stolpa je bilo zaradi gradbenih del sicer že ograjeno, kar je verjetno preprečilo poškodbe med mimoidočimi, saj so kosi gradbenega materiala poleteli vse do ceste.

Na kraj nesreče sta prišla tako rimski župan Roberto Gualtieri kot italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Rimsko tožilstvo je že sprožilo preiskavo suma kaznivega dejanja povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti. Preiskava bo morala ugotoviti vzroke za zrušitev.

Obnovitvena dela na stolpu so bila sicer del obsežnega nacionalnega načrta za obnovo in odpornost (PNRR), financiranega iz evropskih sredstev.

Rimsko tožilstvo je že sprožilo preiskavo suma kaznivega dejanja povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Torre dei Conti velja za pomemben primer srednjeveške arhitekture; v začetku 13. stoletja ga je dal zgraditi papež Inocenc III. za svojo družino. Stolp, ki danes meri 29 metrov, je bil prvotno bistveno višji, a sta ga skozi stoletja poškodovala močna potresa v letu 1349 in v 17. stoletju.