Poraz proti Applu hud udarec za evropsko komisijo

Ameriški tehnološki velikan Apple je pred splošnim sodiščem EU v Luksemburgu uspel dokazati, da davčna obravnava, ki jo je bilo podjetja dolga leta deležno na Irskem, ni kršila evropskih pravil o državni pomoči. Sodišče je odločilo, da Apple tako ni dolžan poravnati rekordne 13 milijard evrov visoke kazni, ki jo je podjetju leta 2016 izdala evropska komisija.



Razsodba, na katero se je možno pritožiti, predstavlja hud udarec za komisijo in evropsko komisarko za konkurenčnost Margrethe Vestager, ki si že več let prizadeva za to, da bi velike tehnološke korporacije v EU plačevale višje davke.