Poraz ZDA in Izraela? Sklep, ki se mu je težko izogniti

Iranski režim je preživel – kljub smrti vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija in številnih njegovih tesnih sodelavcev v izraelskih letalskih napadih. Vodenje države je dejansko prevzela revolucionarna garda, ki si je v celoti podredila tudi preostanek iranskih oboroženih sil. Režim je morda celo bolj koheziven in trdnejši, kot je bil v mesecih in tednih pred ameriško-izraelskimi napadi, ko so po iranskih ulicah potekali množični protirežimski protesti, ki so jih oblasti zatrle z brutalno silo.

Ne le to: režim je desetletja gradil svojo moč na ideologiji, zadnjih nekaj mesecev pa jo gradi na nacionalizmu, na načelu narodne enotnosti v času eksistencialne ogroženosti. Iransko opozicijo – in predvsem civilna gibanja, ki so, ironično, zaradi množičnih in aretacij in režimskih pogromov do zdaj plačala največjo ceno ameriško-izraelskih napadov – je to še oslabilo.