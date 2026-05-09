Porazi so ga naučili, da svet pripada zmagovalcem

Ted Turner je preminil 6. maja in spomin nanj me je vrnil k pomembni temi našega časa: kako ohraniti vrednost novinarske novice.

»Kaj je tisto najpomembnejše, kar sem se naučil od porazov? To, da je bolje zmagovati.« To je, ne vem, ob kateri priložnosti, dejal Ted Turner, ki si je omenjeno izkušnjo po vsej verjetnosti pridobil med jadralskimi regatami, v katerih je strastno sodeloval in tudi pogosto zmagoval. Zagotovo pa tudi v poslovnem svetu, v katerem se je znašel bolj po očetovi kot po lastni volji, a si je v njem prav tako strastno prizadeval biti zmagovalec. In je bil zmagovalec, ko je leta 1980 ustanovil Cable News Network oziroma CNN. Večina ljudi okoli njega se je smejala in odmahovala z roko ob ideji o predvajanju novic 24 ur na dan sedem dni v tednu. Nekateri so kratico CNN posmehljivo spremenili v Chicken Noodle Network. Trdili so, da ni toliko novic, da bi lahko z njimi popolnili vsak dan in vsako noč. ...