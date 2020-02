Papež je škofe pozval, naj »spodbujajo molitve za duhovniške poklice« in spodbuja tiste, ki želijo postati misijonarji, naj se »odločijo za Amazonijo«. FOTO: AFP

Papež Frančišek pričakovano ni sprejel odločitve, da bi pomanjkanje duhovnikov v Amazoniji reševali s posvečenjem ovdovelih ali poročenih moških, ki so se izkazali s svojim življenjem in bi želeli postati duhovniki.Lokalni škofje so predlog podprli že lani, vendar je imel končno besedo papež. Tako se morajo katoliški duhovniki še naprej držati pravila celibata.»Stanje v Amazoniji nas izziva, da probleme rešujemo celovito in da se ne zadovoljujemo z rešitvami, ki naslavljajo le del problema,« piše med drugim v izjavi Vatikana.Papež je škofe pozval, naj »spodbujajo molitve za duhovniške poklice« in spodbuja tiste, ki želijo postati misijonarji, naj se »odločijo za Amazonijo«.