Poročilo: Železniško nesrečo v Grčiji povzročila vrsta dejavnikov

Na podlagi v četrtek objavljenega poročila grških vladnih strokovnjakov je železniško nesrečo pri Larisi konec februarja, v kateri je umrlo 57 ljudi, povzročila vrsta dejavnikov v železniškem sistemu. V poročilu so težave grških železnic označili za kronične, preiskava pa naj bi pokazala »sistemske težave in motnje« v njihovem delovanju.

Tragična železniška nesreča, ki je v Grčiji sprožila množične proteste in stavke, se je zgodila malo pred polnočjo 28. februarja na progi med Atenami in Solunom blizu železniške postaje v Larisi. Potniški vlak je čelno trčil v tovorni vlak, potem ko ga je vodja postaje usmeril na napačen tir. Obenem niso delovali elektronski krmilni in varnostni sistemi, tako da človeške napake tudi tehnologija ni mogla preprečiti.

»Nesreča je bila posledica več dejavnikov, povezanih z ravnjo obratovanja, človeškimi viri in tehnološko opremo kot tudi z ravnjo upravljanja,« piše v poročilu odbora strokovnjakov, ki ga je imenovala vlada premiera Kiriakosa Micotakisa. V njem so težave grških železnic označili za kronične, preiskava pa naj bi pokazala »sistemske težave in motnje v delovanju«.

»Ni malo primerov, ko so nastale zamude pri izvedbi zaradi slabega načrtovanja in napak naročnika pri pripravi projektne in razpisne dokumentacije,« so zapisali strokovnjaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nadzornik postaje, ki je bil v času nesreče v službi na postaji v Larisi, je priznal delno odgovornost. Obtožen je številnih kaznivih dejanj, med drugim ogrožanja prometne varnosti in uboja iz malomarnosti. V povezavi z nesrečo so sicer grške oblasti zaslišale in različnih kaznivih dejanj obtožile tudi več drugih železniških delavcev.

Trčenje bi bilo mogoče preprečiti

Po ugotovitvah iz poročila nadzornik sploh ne bil smel biti na tem delovnem mestu. Njegova premestitev na to delovno mesto bi morala biti zavrnjena, saj ni imel potrebnih kvalifikacij. Obenem avtorji poročila poudarjajo, da bi bilo trčenje mogoče preprečiti, če bi signalizacija na progi in nadzorni sistem pravilno delovala, navaja AFP.

»Težave grških železnic so kronične in so v veliki meri povezane s tem, da se državljani zaradi razvoja cestnih osi in drugih oblik prevoza, kot je letalstvo, postopoma odločajo za alternativne načine prevoza,« še piše v poročilu, ki so ga že predali grškemu tožilstvu.

Micotakis, čigar vlada se je po železniški nesreči soočila s številnimi kritikami in pozivi k odstopu, je tudi v luči nesreče konec marca sporočil, da bodo volitve v državi potekale 21. maja, čeprav se štiriletni mandat njegove vlade izteče julija.