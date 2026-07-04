Toliko naj bi stala »poroka stoletja«

Najznamenitejša pop zvezda sveta Taylor Swift je končno oblekla belo obleko, o kateri poje že vse od pesmi Ljubezenska zgodba iz leta 2008. Vmes so jo povezovali s številnimi znanimi moškimi in nekaterim od teh je napisala nepozabne pesmi. V dobrem in slabem, kot lahko priča pevec John Mayer (Dear John) ali igralec Jake Gyllenhaal (All too well), pevec Harry Styles (Style) in dolgoletni fant Joe Alwyn (Lover).

36-letna pevka je pesnila tudi o sporih z raperjem Kanyem Westom (Innocent) in Scooterjem Braunom (Karma). Morda si je mož Travis Kelce v predporočni pogodbi zagotovil zaščito ali pa je zvezda moštva ameriškega nogometa Kansas City Chiefs končno poskrbel pravo ljubezensko zgodbo?

Mladoporočenca na arhivski fotografiji. FOTO: Mike Blake/Reuters

Poznavalci domnevajo, da je poročna slovesnost stala najmanj petnajst milijonov dolarjev. Zanjo so rezervirali najznamenitejšo newyorško koncertno dvorano Madison Square Garden in ob pol osmih zvečer po newyorškem času se je zunaj nje zasvetil napis »JUST&T MARRIED«. Tako nevesto kot ženina so oblekli pri Christian Dior Haute Couture, za čevlje je poskrbel Christian Louboutin. Pred približno tisoč gosti je obred vodil igralec Adam Sandler. Priči sta bila nevestin brat Austin in ženinov Justin.

Občudovalci pred dvorano Madison Square Garden. FOTO: Charly Triballeau/Afp

Poleg Paula McCarthneya in drugih je pel pevec country glasbe Tim McGraw, ki mu je mlada Taylor Swift posvetila eno prvih uspešnic. Povabila je svojo prijateljico Abigail iz časov, ko se je v srednji šoli v Nashvillu še počutila odrinjena, potem ko je pri štirinajstih letih starša prepričala k selitvi v ameriško prestolnico country glasbe. Njunemu prijateljstvu je posvetila pesem Fifteen. V dobrem ali slabem je zabeležila tudi številna druga prijateljstva kot s Katy Perry (Bad Blood). Nekatera so odpadla kot jesensko listje brez spremljajoče glasbe, še posebej prijateljstvo z igralcema Blake Lively in Ryanom Reynoldsom.

Policija pred dvorano, v kateri je potekala poroka. FOTO: Angela Weiss/Afp

Morda najvplivnejša pop glasbenica sodobnosti ima zdaj sama svoje »vode«. Prišla je Gigi Hadid z Bradleyem Cooperjem, Selena Gomez in Jack Antonoff, Jay Z in Steven Spielberg, Karlie Kloss z Joshom Kushnerjem ter številni drugi. Poroko je omenil newyorški župan Zohran Mamdani in Bela hiša republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Zdaj privrženci čakajo na naraščaj - in nove pesmi. Kritiki pa opozarjajo, koliko elektrike so porabili za poročne slovesnosti v času, ko tisoči Newyorčanov brez nje trpijo veliko vročino.