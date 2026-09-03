Porota po 30 urah brez odločitve o usodi morilke treh otrok

Porota na sojenju Lindsay Clancy v ZDA po petem dnevu posvetovanja še vedno ni dosegla soglasja, zato primer ostaja brez razsodbe. Porotniki so že drugič sporočili, da se ne morejo soglasno odločiti, zato jim je sodnik William Sullivan dal navodilo, naj nadaljujejo posvetovanje. Ponovno so se sestali danes zjutraj, kar je že šesti dan, ko potekajo posvetovanja.

Lindsay Clancy je Američanka, ki je obsojena umora svojih treh otrok. Tožilstvo trdi, da je bila Clancyjeva prisebna in da je otroke ubila namerno, medtem ko obramba trdi, da ne bi smela biti kazensko ovadena, saj je trpela za poporodno depresijo in da posledično ni kazensko odgovorna.

Po skoraj 30 urah posvetovanja porotnikom še vedno ni uspelo sprejeti soglasne odločitve. Sodnik jim je ponovno naročil, naj nadaljujejo in poskušajo doseči sodbo. Če porota odločitve še ne bo dosegla, bo sojenje najverjetneje razveljavljeno, poroča CNN.

Sodnik je porotnike pozval k razmisleku o razumnosti njihovih lastnih mnenj ter poudaril, da je »zaželeno, da razsodijo«. Ko je porota zapustila sodno dvorano in nadaljevala posvetovanje, je odvetnik Clanceyjeve Kevin Reddington stal ob njej, jo trepljal po rami, ona pa se je naslonila nanj.

Če bo sodnik razveljavil sojenje, bo tožilstvo najverjetneje sporočilo, da namerava ponovno sodno preganjati Clancyjevo. Nato bi jo odpeljali nazaj v bolnišnico Tewksbury, kjer bi ostala v priporu brez možnosti varščine zaradi obtožb umora, je poročal CNN.