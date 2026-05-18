Porota zavrgla tožbo Elona Muska proti OpenAI

Porota v Oaklandu v Kaliforniji je zavrgla odmevno tožbo Elona Muska proti OpenAI in njegovemu vodji Samu Altmanu, poroča BBC. V soglasni odločitvi so Muskovo tožbo zavrgli, ker jo je vložil po poteku zastaralnega roka za vložitev takšnih zahtevkov.

Musk je sicer Altmana obtožil kršitve neprofitne pogodbe, ker je OpenAI, v katerem so razvili ChatGPT, preoblikoval v profitno podjetje, potem ko mu je Musk daroval 38 milijonov dolarjev (približno 32,6 milijona evrov).

Zahteval 150 milijard dolarjev odškodnine

Musk je trdil, da ga je Altman zavedel, ko je sprejel njegovo donacijo in nato zatajil neprofitno poslanstvo OpenAI, da razvija tehnologijo umetne inteligence v korist človeštva.

Musk sicer trdi, da je vodstvo podjetja OpenAI izdalo prvotno neprofitno poslanstvo organizacije in jo preoblikovalo v mehanizem za ustvarjanje zasebnega bogastva. V tožbi je zahteval 150 milijard dolarjev odškodnine ter Altmanovo odstranitev iz vodstva in upravnega odbora podjetja.

Sojenje je bilo splošno sprejeto kot ključni trenutek za prihodnost OpenAI in tudi umetne inteligence nasploh – tako glede vprašanja, kako naj se uporablja, kot tudi glede tega, kdo naj ima od nje koristi.

Po razsodbi je Muskov odvetnik dejal, da si pridržuje pravico do pritožbe, vendar je sodnik nakazal, da bi lahko imel pri tem težko nalogo, saj je vprašanje, ali je zastaralni rok potekel še pred Muskovo tožbo, dejansko vprašanje, ki ga bo težko izpodbiti.