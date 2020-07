Portland proti »Trumpovi osebni vojski«

New York – »Ne streljajte, mama sem!« V oregonskem Portlandu so akcijo proti zveznim varnostnim silam, ki so prišle zaščitit sodišče in druge zvezne stavbe, prevzele ženske, tako kot v demokratsko vodenih mestih Chicago, Atlanta in prestolnica Washington pa posredovanje urada za domovinsko varnost zavračajo mestne oblasti.Republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu ne pomaga tvitanje, da hoče Portlandu priskočiti na pomoč po dveh mesecih razbijanja in uničevanja, še manj zatrjevanje, da je njegova dolžnost zavarovati zvezno sodišče in druge zgradbe, ki so jih poskušali zažgati demonstranti. Proti sebi nima le »anarhistov ...