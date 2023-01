Posebni preiskovalec za ameriškega predsednika Bidna

Demokratski predsednik ZDA Joe Biden zaupnih dokumentov ni shranjeval le v washingtonski pisarni svojega mislišča, kot smo poročali v minulih dneh, ampak tudi v garaži svoje vile v delawarskem Wilmingtonu. Vsi doslej znani dokumenti so iz časa njegovega podpredsedniškega delovanja v administraciji Baracka Obama, ko za njihovo odtujitev sploh ni imel pristojnosti. Pravosodni minister Merrick Garland je za posebnega preiskovalca imenoval zveznega tožilca iz Marylanda Roberta Hura.

»Kako je lahko nekdo tako neodgovoren?« je demokratski predsednik spraševal po poletni raciji agentov FBI-ja v floridskem domovanju republikanskega predhodnika Donalda Trumpa, pri katerem so prav tako odkrili zaupne dokumente. Ob tem ni nepomebno, da so ameriški predsedniki pristojni za odločanje o zaupnosti dokumentov, Biden pa kot podpredsednik teh pristojnosti ni imel. Na četrtkovi tiskovni konferenci, na kateri je bilo v ospredju nadaljno padanje inflacije, je aktualni predsednik ZDA poudaril svoje sodelovanje s preiskavo, ki bo z imenovanjem posebnega preiskovalca Roberta Hura prestavljena v višjo prestavo.

Pravosodni minister Merrick Garland se je odločil za ukrepanje. Na fotografiji z illinoiškim tožilcem Johnom Lauschem, ki je doslej pregledoval Bidnove dokumente. Foto Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

Prve zaupne dokumente so v začetku novembra našli v washingtonski pisarni predsednikovega mislišča Penn Biden Center za diplomacijo in globalno udejstvovanje, ustanovljenega na pensilvanski univerzi. Najdba novih zaupnih dokumentov v garaži, rezervirani za Bidnov priljubljeni avtomobil corvette iz leta 1967, je povzročila dodaten šok. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre v sredo ni hotela odgovoriti na novinarska vprašanja, zakaj tega nihče ni sporočil javnosti že pred novembrskimi vmesnimi volitvami.

Jezni Trump in drugi republikanci so spomnili na še eno predvolilno prikrivanje Bidnovih skrivnosti, ki bi po njihovem lahko spremenilo izid predsedniške tekme leta 2020. Zvezni preiskovalni urad FBI in pravosodno ministrstvo sta novembra 2020 skoraj leto dni vedela za prenosni računalnik sina Hunterja Bidna z obremenilnimi podatki in posnetki, a tudi tega niso sporočili javnosti. Še več, iz twitterjevih dosjejev je znano, da so pritiskali na družbena omrežja, da bi preprečili objavo in širjenje obremenilnega članka v časopisu New York Post iz oktobra 2020.

Pododbor za preiskovanje zlorab

V času Trumpovega predsedovanja je vodstvo FBI, nasprotno, spravilo v javnost namige o sodelovanje newyorškega nepremičninarja z Rusijo, ki so se v vrsti preiskav pokazali za neresnične. Toda afera Rusijagate je leta 2018 prispevala k demokratskemu prevzemu nadzora nad predstavniškim domom ter s tem k prvemu poskusu Trumpove razrešitve zaradi telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim o delovanju Hunterja Bidna v tej državi. Ko je republikanski del kongresa Trumpa februarja 2020 oprostil, je FBI posedoval Hunterjev prenosni računalnik, ki ga je pozabil v popravljalnici in na katerem so bili številni podatki o njegovih dvomljivih poslih in obnašanju v tej državi, na Kitajskem in drugje.

Preiskavo preedsednika ZDA bo prevzel zvezni tožilec iz Marylanda Robert Hur. Foto Michael Mccoy/Reuters

Krog se zdaj sklepa s posebnim preiskovalcem tudi za Bidna, tako kot ga je po raciji v Mar-a-Lagu dobil Trump, pa tudi z novim republikanskim vodstvom predstavniškega doma, ki je blagoslovilo pododbor za preiskovanje zlorab zvezne vlade in njenih agencij kot orožje proti političnim nasprotnikom in ljudstvu. Pododbor bo preiskoval tudi delovanje družine Biden v tujini, kritiki pa so spomnili, da je pensilvanska univerza kmalu po ustanovitvi Bidnovega možganskega trusta prejela več kot 30 milijonov kitajskih donacij, velik del teh je bilo anonimnih. Poleg tega naj bi se tožilec iz Delawara v prihodnjih dneh odločil, ali bo prvega sina Hunterja Bidna sodno preganjal zaradi neplačevanja davkov, zaradi česar so mu leta 2020 zavrnili izdajo potnega lista, pa tudi zaradi suma poneverjanja davčnih olajšav in prikrivanja odvisnosti od mamil med nakupom strelnega orožja leta 2018.

Hunter Biden si je za poravnavo davčnih obveznosti od prijatelja izposodil dva milijona dolarjev, zato se bo morda izvlekel brez posledic. Medtem se je, domnevno ozdravljen odvisnosti od mamil, lotil slikarske kariere in svoja dela do pol milijona dolarjev za vsako prodaja neimenovanim kupcem. Predsednik Biden je na četrtkovi tiskovni konferenci obvestil javnost tudi o uspešni operaciji prve dame Jill zaradi rakastih izrastkov na očesni veki in oprsju. V vojaški bolnišnici Walterja Reeda v marylandski Bethesdi upajo, da so ji odstranili vse rakaste celice.