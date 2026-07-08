Poskus obuditve klinično mrtvega mirovnega procesa

Gibanje Hamas, ki je v Gazi na oblasti več kot devetnajst let, je ta teden le na videz iznenada sporočilo, da se odpoveduje vladavini nad palestinsko enklavo, ki jo je Izrael v zadnjih tisoč dnevih spremenil v ruševine in največje množično grobišče na svetu. Poteza Hamasa je namenjena obuditvi klinično mrtvega mirovnega procesa, ki je, predvidljivo, zastal v prvi fazi, saj Izrael ni udejanjil skoraj nobene obveznosti: izraelska vojska je še naprej v Gazi, dostop humanitarne pomoči je močno omejen, genocid se nadaljuje. Le da malo manj intenzivno.

Mohamad al Fara, ki je do zdaj vodil civilni del Hamasove uprave Gaze, je v ponedeljek uradno odstopil in sporočil, da bo islamistično gibanje predalo oblast nacionalnemu odboru za upravljanje Gaze (NCAG), ki je bil konec lanskega leta ustanovljen v okviru Odbora za mir, do zdaj, milo rečeno, nekoristnega »izuma« ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Ustanovitev Odbora za mir je sovpadla z mirovnimi pogajanji v egiptovskem Šarm el Šejku, kjer sta Izrael in Hamas oktobra lani sklenila mirovni dogovor. Mirovni proces bi moral potekati v treh fazah, toda v devetih mesecih se je ta komaj premaknil z mrtve točke. Izraelska vojska je v tem času prevzela popoln nadzor nad skoraj 70 odstotki Gaze in ubila več kot tisoč ljudi. V času genocida skupaj skoraj 74.000 (v to število ni vključenih najmanj 10.000 pogrešanih).