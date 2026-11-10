Demokrati nad Trumpovega ministra za vojno: Pete Hegseth mora oditi!

Začelo se je: še pred nastopom demokratsko vodenega 120. kongresa je republikanec Thomas Massie sprožil postopek za odpoklic ministra za vojno Peta Hegsetha. Na vmesnih kongresnih volitvah zmagoslavni demokrati pritrjujejo z obtožbami draginje zaradi vojne in kriminalnih dejanj kot ugrabitev tujega državnika. S tem je mišljen nekdanji venezuelski voditelj Nicolás Maduro, ki je ta čas v newyorškem zaporu.

Ameriški predsednik Donald Trump je vsaj v ponedeljek na Bližnjem vzhodu napovedal nadaljevanje statusa quo. Zalivske države kot Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Kuvait po njegovih besedah zahtevajo nadaljevanje pomorske blokade Irana in novo operacijo Železna vrata za preprečitev iranskega oboroževanja prek zemeljskih meja in Kaspijskega morja.