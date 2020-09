Poslanci podprli predlog zakona o notranjem trgu

V lordski zbornici je pričakovati več težav

Britanski premier Boris Johnson. FOTO: AFP

Britanski poslanci so v ponedeljek na prvem glasovanju potrdili predlog zakona o notranjem trgu, s katerim bi kršili sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Za je glasovalo 340 poslancev, 263 pa jih je bilo proti.Predlog zakona o notranjem trgu, ki ureja trgovanje znotraj Združenega kraljestva po brexitu, med drugim predvideva, da ne bi uvedli novih kontrol nad blagom na poti iz Severne Irske v druge dele države. Poleg tega bi britanskim ministrom omogočil prilagoditev ali neupoštevanje pravil glede pretoka blaga, ki bodo začela veljati 1. januarja, če London in Bruselj ne bosta dosegla trgovinskega dogovora.Britanski premierje v ponedeljkovi razpravi v parlamentu poudaril, da bo zakon omogočil ohranitev ozemeljske in ekonomske celovitosti Združenega kraljestva. EU po njegovih besedah grozi, da bo vzpostavila carinske meje po Združenem kraljestvu. Dodal je, da nima nobene želje po uporabi teh pooblastil.je medtem v imenu opozicijskih laburistov v razpravi izrazil nasprotovanje predlogu zakona. Po njegovih besedah bo potrditev zakona pomenila kršenje mednarodnega prava, ključni del dogovora o brexitu med Združenim kraljestvom in Unijo je po pisanju britanskih medijev namreč določilo, da bodo za Severno Irsko veljala nekatera pravila EU tudi po britanskem izstopu z namenom, da se prepreči fizična meja na irskem otoku.Da bo šlo s potrditvijo tega zakona za kršitev mednarodnopravnih obveznosti, je menilo tudi več konservativnih poslancev, med njimi tudi več pomembnih predstavnikov stranke. Bivši finančni ministerje na primer poudaril, da ne more podpreti zakonskega predloga, če ne bo dopolnjen.Predlog zakona bo danes nadaljeval pot na pristojnem odboru spodnjega doma parlamenta, ki ima za to čas do prihodnjega torka. Po morebitni potrditvi v poslanski zbornici pa bo predlog obravnavala še lordska zbornica, kjer je pričakovati več težav pri sprejemanju.