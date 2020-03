Poslanci potrdili sporno Orbánovo zakonodajo

Madžarski parlament je s skoraj tričetrtinsko večino glasov potrdil zakonodajo, ki predsedniku vlade Viktorju Orbánu v času pandemije podeljuje posebna pooblastila , a za katero se kritiki bojijo, da jo bo konservativni politik izkoristil za krčenje demokratičnih norm ter utišanje opozicije.Zakonodaja predsedniku vlade med drugim omogoča, da v izrednih razmerah začasno zaustavi izvajanje kateregakoli zakona v državi. Uvaja tudi dve novi kaznivi dejanji: širjenje lažnih novih pravil in kršenje pravil karantene, za kateri znaša najvišja zagrožena kazen pet oziroma osem let zapora.Madžarska opozicija, nevladne organizacije in Svet Evrope že več tednov opozarjajo na nevarnosti, ki jih prinaša nova zakonodaja. Najbolj jih skrbi odsotnost kakršnega koli roka veljavnosti ukrepov, zaradi česar sklepajo, da bi lahko izredne razmere v državi trajale v nedogled.