Poslavlja se tudi Elizabeth Warren

Za demokratskega favorita zdaj velja nekdanji podpredsednik Joe Biden. FOTO: Mike Blake/Reuters

Demokratični socialist Bernie Sanders vztraja. FOTO: Alex Wong/Afp

Washington – Poin številnih drugih iz demokratske tekme za izzivalca republikanskega predsednikaizstopa še. Sedemdesetletna senatorka iz Massachusettsa na tokratnem »supertorku« ni zmagala niti v lastni zvezni državi.Ameriški demokrati s tem niso izgubili zadnje ženske kandidatke, saj v igri ostaja kongresnica s Havajev, a ta skoraj zagotovo nima nobenih možnosti za prevlado. Spopad za demokratskega predsedniškega nominiranca bo potekal med nekdanjim podpredsednikomin vermontskim senatorjem. Ker se zadnji razglaša za demokratičnega socialista ter izstopa z radikalnimi predlogi sprememb ameriške družbe, bo tudi spopad med bolj zmerno in revolucionarno strujo ameriške levice.Po predsednikovih tvitanjih je mogoče sklepati, da bi si Donald Trump za svojega nasprotnika bolj želel Sandersa. V dvoboju z njim bi laže poudarjal svoje ukrepe za uspešno gospodarstvo, demokratični socialist pa za seboj tudi ne bi imel impresivnega aparata demokratskega »establišmenta«, ki ga pripisujejo prepričljivemu zmagovalcu supertorka Bidnu V skladu s tem je republikanski predsednik ob izstopu Elizabeth Warren poudarjal njene zasluge za poraz Sandersa proti Bidnu, saj naj bi »sodobna Pocahontas« prvemu odvzela glasove v Massachusettsu, Minnesoti in Teksasu.Trump Warrenovo zmerja z legendarno hčerko 'indijanskega' poglavarja iz časov naseljevanja ameriške Virginije zato, ker je senatorka iz Massachusettsa nekoč verjela v svoje izvorne ameriške korenine.Genski testi so pokazali, da v veliki večini ni tako in senatorka se je prvotnim prebivalcem Amerike opravičila, republikanski predsednik pa seveda pozablja na njene uspehe pred politično kariero. Kot profesorica najvidnejših ameriških univerz s harvardsko na čelu je bila Warrenova ena do avtoritet stečajnega prava, zavzemala pa se je tudi za pravice potrošnikov.Bojevnici proti korupciji gre tudi največja zasluga za odrinjenje nekdanjega n ewyorškega župana Mika Bloomberga iz demokratske predsedniške kampanje. Že od mladih let briljantna debaterka je finančno-medijskemu milijarderju na televizijskih soočenjih uspešno očitala aroganco in druge osebne pomanjkljivosti.Čeprav je vroče in po svojem prepričanju bolj utemeljeno zagovarjala poodobne ideje kot Sanders, pa je demokratski volivci niso prepoznali za avtevtično.