Posledice razdejanja dobivajo svojo brutalno ceno

Dobra dva tedna po strahoviti eksploziji, ki je opustošila velik del Bejruta, se življenje v neverjetno vzdržljivem in tudi na najhujše mogoče šoke odpornem mestu vrača k približku normalnosti – po bejrutskih standardih, seveda. Toda posledice eksplozije, ubijalskega skupnega seštevka vsega, kar je narobe z libanonsko politiko in gospodarstvom, bodo dolgoročne. Na vseh ravneh.Če so se prve ocene škode, ki naj bi jo pred 15 dnevi v verigi nesrečnih dogodkov, posledic oblastniške nekompetentnosti, arogance in strahotne neodgovornosti povzročila eksplozija 2750 ton amonijevega nitrata gibale okoli 5 milijard dolarjev, je zdaj ...