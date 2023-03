Posledice uničujočega ciklona bi lahko pospešile širjenje kolere

Skupno število žrtev nenavadno dolgo trajajočega ciklona Freddy, ki je pred dobrim tednom že drugič zajel jugovzhod Afrike, se je po poročanju agencij, ki se sklicujejo na navedbe oblasti, povečalo na 522. Samo v Malaviju, dvajsetmilijonski celinski državi ob istoimenskem jezeru, je močno deževje prizadelo 345.000 ljudi, več desettisoč prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo, ugasnilo je vsaj 438 življenj.

»Veliko območji je nedostopnih, kar ovira gibanje humanitarnih delavcev in ekip za ocenjevanje škode ter nujnih življenjskih potrebščin. Prave razsežnosti razdejanja bodo znane po opravljenih pregledih,« je po pisanju Al Džazire poudaril Paul Turnbull, direktor svetovnega programa za hrano v tej južnoafriški državi.

Malavijski predsednik Lazarus Chakwera je zaradi razsežnosti kataklizme že v četrtek razglasil dvotedensko žalovanje in mednarodno skupnost pozval, naj obubožani državi ponudi roko, saj so zmožnosti Malavija za spopadanje razmerami omejene. »To, kar se dogaja nam, se lahko zgodi vsakomur, kjerkoli,« je bil jasen.

Posebna komisija bo proučila, ali je Freddy najdlje trajajoči tropski ciklon v zgodovini. FOTO: Esa Alexander/Reuters

V Malaviju so se že pred vremensko ujmo spopadali z najhujšim izbruhom kolere v zgodovini. Od lani se je s to nalezljivo črevesno boleznijo po uradnih podatkih v državi okužilo 30.600 ljudi, umrlo jih je več kot 1700. Oblast se zdaj boji, da bi se zdravstvene razmere zaradi uničene infrastrukture lahko še poslabšale. »Poplave so odnesle stranišča in večina ljudi nima dostopa do pitne vode,« je za Afp povedal direktor zdravstvenih služb Storn Kabuluzi in opozoril, da obstaja velika nevarnost za povečanje števila okuženih.

Poleg Malavija je ciklon Freddy opustošil tudi sosednji Mozambik in Madagaskar. V nekdanji portugalski koloniji je po besedah predsednika Filipeja Nyusija razseljenih okoli 50.000 državljanov, umrlo je najmanj 67 ljudi, na otoku v Indijskem oceanu pa je po zadnjih podatkih zaradi poplav in plazov umrlo 17 ljudi. Pričakovati je, da se bo črna statistika v Jugovzhodni Afriki v prihodnjih dneh še povečala, saj v Malaviju pogrešajo več sto ljudi.

Posledice globalnega segrevanja

Ciklon je kopno prvič dosegel 21. februarja na Madagaskarju, od koder se je ujma preselila v Mozambik, nato pa se je na ta del črne celine vrnil 11. marca z nalivi in močnimi vetrovi, ki so sprožili smrtonosne zemeljske plazove in poplave v Malaviju. Freddy, ki se je v zadnjih dneh razblinil, bi lahko bil najdaljši tropski ciklon o zgodovini. Ali je prehitel 31 dni trajajočega Johna iz leta 1994, je sporočila posebna komisija Svetovne meteorološke organizacije.

Poleg Malavija je ciklon Freddy opustošil tudi sosednji Mozambik. FOTO: Esa Alexander/Reuters

Cikloni, ki prinašajo padavine in hude nevihte, niso v teh mesecih v Južni Afriki nič nenavadnega. In vendar so ti zaradi globalnega segrevanja, za katero so odgovorne razvitejše države, po pisanju ameriške tiskovne agencije AP postali intenzivnejši, pogostejši in bolj vlažni.

»Uničenje in trpljenje, ki sem mu bila priča v južnem Malaviju, je človeški obraz svetovne podnebne krize,« je dejala Rebecca Adda-Dontoh, stalna koordinatorka Združenih narodov za Malavi. »Ljudje, s katerimi sem se srečala – mnogi med njimi so izgubili svoje domove in ljubljene – niso z ničimer pripomogli k tej krizi.«