Poslovanje hostla krši sankcije Združenih narodov zoper Pjongjang

Berlinsko upravno sodišče je odločilo, da mora pri popotnikih priljubljenih berlinski City hostel Berlin prenehati s poslovanjem. Ker so prostori hostla v lasti Severne Koreje in ker denar od najemnine potuje v Pjongjang, je poslovanje hostla po mnenju sodišča neskladno s sankcijami Združenih narodov (ZN) zoper Severno Korejo, poroča tiskovna agencija Reuters.



Upravnik hostla, turško podjetje EGI severnokorejskemu veleposlaništvu – to je v isti stavbi kot hostel – menda plačuje mesečno najemnino v višini 38.000 evrov, navaja nemški Deutsche Welle. S tem krši sankcije Združenih narodov, ki jih predvideva Resolucija varnostnega sveta št. 2321. Nemško sodišče se je pri utemeljitvi svoje odločitve sklicevalo na kršitve direktive Evropske unije, ki služi kot zakonodajna podlaga za uresničevanje sankcij ZN in prepoveduje sklepanje tovrstnih najemniških razmerij s severnokorejskimi veleposlaništvi.



Odločitev nemškega sodišča prihaja po pritožbi, ki jo je po odredbi berlinski oblasti leta 2018, da mora hostel prenehati s poslovanjem, vložil njegov upravnik. Ta trdi, da je s plačevanjem najemnine severnokorejskemu veleposlaništvu prenehal leto poprej, leta 2017. Po poročanju tujih časopisov je City Hostel Berlin priljubljen pri šolskih skupinah in popotnikih, ki ne iščejo luksuznejših nastanitev.