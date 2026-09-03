Mladićevi posmrtni ostanki naj bi danes prišli v Srbijo

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Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes izjavil, da naj bi posmrtni ostanki Ratka Mladića pozno popoldne prispeli v Srbijo, poročajo srbski mediji. Obsojeni vojni zločinec je umrl pred tednom dni med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Haagu. Na pogrebu, katerega podrobnosti še niso znane, po Vučićevih besedah pričakujejo več deset tisoč ljudi.
»Po informacijah, ki sem jih prejel, so truplo prevzeli in v poznih popoldanskih urah naj bi prispelo v Srbijo,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Vučić.
Dodal je, da bo po njegovem mnenju Mladićev sin Darko »v prihodnjih urah in dneh« javnost seznanil z željami družine glede pogreba. Ob tem je zagotovil tako logistično podporo kot podporo pri zagotavljanju javnega reda, miru in varnosti.
Po Vučićevih besedah ocene varnostnih služb in notranjega ministrstva kažejo, da bo na pogrebu več deset tisoč ljudi, zato bo zagotavljanje varnosti zelo zahtevno.
Po Mladićevi smrti je srbski minister za pravosodje Nenad Vujić napovedal, da bi ga v Srbiji lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar pa je Vučić zanikal. Njegova želja naj bi sicer bila, da bi ga pokopali ob hčerki Ani v Beogradu.
Mladić je umrl v četrtek v zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.
Pod Mladićevim poveljstvom je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, med katerim je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.
Njegova smrt je v BiH sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov, vodilni politiki v entiteti BiH Republiki Srbski pa so se od njega poslavljali kot od borca za svobodo.
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