Mladićevi posmrtni ostanki naj bi danes prišli v Srbijo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes izjavil, da naj bi posmrtni ostanki Ratka Mladića pozno popoldne prispeli v Srbijo, poročajo srbski mediji. Obsojeni vojni zločinec je umrl pred tednom dni med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Haagu. Na pogrebu, katerega podrobnosti še niso znane, po Vučićevih besedah pričakujejo več deset tisoč ljudi.

»Po informacijah, ki sem jih prejel, so truplo prevzeli in v poznih popoldanskih urah naj bi prispelo v Srbijo,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Vučić.

Dodal je, da bo po njegovem mnenju Mladićev sin Darko »v prihodnjih urah in dneh« javnost seznanil z željami družine glede pogreba. Ob tem je zagotovil tako logistično podporo kot podporo pri zagotavljanju javnega reda, miru in varnosti.

Po Vučićevih besedah ocene varnostnih služb in notranjega ministrstva kažejo, da bo na pogrebu več deset tisoč ljudi, zato bo zagotavljanje varnosti zelo zahtevno.

Po Mladićevi smrti je srbski minister za pravosodje Nenad Vujić napovedal, da bi ga v Srbiji lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar pa je Vučić zanikal. Njegova želja naj bi sicer bila, da bi ga pokopali ob hčerki Ani v Beogradu.